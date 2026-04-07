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أtrapalhou os planos de Arbeloa.. estrela do Real Madrid desfalca o jogo decisivo contra o Bayern

Real Madrid x Bayern de Munique
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Bayern de Munique x Real Madrid
A. Tchouameni
A. Arbeloa
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ريال Madrid paga o preço da imprudência de Tchouaméni

Confirmou-se a ausência do francês Aurélien Tchouaméni, médio do Real Madrid, do jogo da segunda mão contra o Bayern Munique, devido a suspensão.

Aos 36 minutos do jogo entre as duas equipas na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, no estádio “Santiago Bernabéu”, Tchouaméni recebeu um cartão amarelo.

A advertência aconteceu devido a uma entrada forte de Tchouaméni sobre Joshua Kimmich, jogador da equipa bávara, junto ao limite da área.

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E a estrela francesa não estará disponível para Álvaro Arbeloa no jogo decisivo da segunda mão na próxima semana, marcado para a cidade de Munique, o que baralha as opções do treinador espanhol, que prefere apostar no quarteto Fede Valverde, Arda Güler e Thiago Petarch, além de Tchouaméni, no meio-campo durante os jogos grandes.

Arbeloa utilizou esse quarteto nos jogos contra o Manchester City e o Atlético de Madrid, antes de repetir isso diante do Bayern Munique.

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