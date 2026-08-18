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cm grafica alvarez atletico madrid 2026 16 9Getty Images

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Atlético, Simeone blinda Álvarez: "O dono falou"

Mercado da bola
Atlético de Madrid

O Barcelona segue insistindo por Julian Alvarez, mas Diego Simeone voltou a reforçar que o atacante argentino não deixará o Atlético de Madrid: "Se o dono do clube se expressou com tanta certeza, não há mais nada a acrescentar".


A VONTADE DE JULIAN - Alvarez não fez mistério sobre suas ambições. Falando à ESPN nas primeiras fases da caminhada da Argentina rumo à Copa do Mundo de 2026, ele disse: "Procuro ser uma pessoa honesta. Conversei com as pessoas do [Atlético] com quem precisava falar. Acho que a melhor coisa para todos é uma transferência. Quero realizar meu sonho".

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