Atlético-MG x Cuiabá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Cuiabá entram em campo na tarde desta sexta-feira (14), em Goiânia, às 15h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Após perder no duelo passado, o Atlético-MG caiu para a quinta posição do grupo A, com 9 pontos. Já o Cuiabá ganhou e subiu para o quarto lugar, com 11 pontos.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Gabriel, Kauan, Alexandre Lopes, Caio Maia, Vitinho, Vitor Graziani, Athyrson, Daniel Borges, Yan, Rômulo e Leonardo.

Cuiabá: Rhyan, Gustavo, Cauã, Rikelme, Pablo, Junior, Gustavo, Silva, Jadson, Vinicius e Renan.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Cuiabpa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?