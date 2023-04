Atlético-GO x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13) pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Bahia e Atlético-GO entram em campo na tarde desta quinta-feira (13), em Goiânia, às 15h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Vindo de derrota na rodada passada, o Atlético-GO entra em campo buscando a sua primeira vitória na competição. O Dragão é o lanterna do grupo B. Já o Bahia empatou no jogo passado e é o sexto colocado, com 10 pontos.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Pedro, Renan, Samuel, Thiago, Caleb, Daniel, Isaac, Vinicius, Gustavo Santos, Matheus e Yuri.

Bahia: Eric, Sidney, Alex, Nathan, Vitinho, Victor, Marcello, Guilherme Brito, Juninho, Hygor e Aruba.

Desfalques

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?