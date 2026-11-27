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Atualmente, Ademola Lookman está entre os jogadores com os quais Diego Pablo Simeone não pode contar e continuará sem poder por algum tempo. O atacante nigeriano, que se lesionou com a seleção durante a última pausa para jogos internacionais, provavelmente ficará fora de ação até o início de 2027, mas seu retorno também pode coincidir com uma surpreendente saída.

Contratado pelo Atlético de Madrid apenas em fevereiro passado, por cerca de 35 milhões de euros, junto à Atalanta, o atacante já não é considerado intocável pelo Cholo nem pelo Atlético de Madrid. Diante de propostas, o clube não teria problemas em liberá-lo. Mas não a preço de liquidação, porque, segundo o Fichajes, se houver uma saída, ela terá de ser em definitivo e render uma quantia significativa.

LONGA AUSÊNCIA: Lookman não está à disposição de Simeone porque, durante a última pausa para jogos internacionais, sofreu, na concentração da Nigéria, uma entorse no joelho que, segundo a equipe médica das Super Águias, deveria ser leve. Ao voltar à Espanha e passar por consultas e exames do clube, porém, constatou-se que a entorse no joelho era considerada grave (embora não pareça ter afetado os ligamentos). A lesão já exigiu e ainda exigirá um longo período de recuperação que, salvo surpresas, deve terminar no início de 2027 (mas isso também dependerá muito dos resultados da fisioterapia a que ele está se submetendo).

DISPONÍVEL NO MERCADO O retorno de Lookman à disposição do treinador argentino, portanto, acontecerá justamente quando abrir a janela de transferências de inverno, e ele poderá mostrar em campo se sua recuperação foi realmente completa ou não. Isso não é um detalhe: se o ex-jogador da Atalanta for vendido, quem quiser investir nele desejará ter certeza de suas condições físicas.



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O PREÇO PEDIDO PELO ATLÉTICO DE MADRID: Se Lookman realmente voltar à melhor forma, o Atlético de Madrid considerará vendê-lo em definitivo para arrecadar recursos e voltar ao mercado. Mas a saída, como destacou o Fichajes na Espanha, não deverá render ao Atlético de Madrid menos que os 35/40 milhões de euros investidos nele em fevereiro passado.

A ROMA ESTÁ DE OLHO: Lookman já foi um alvo declarado da Inter, mas essa possibilidade hoje parece definitivamente descartada, já que o clube direcionou o possível orçamento para a janela de inverno ao setor defensivo.

O caso da Roma é diferente. Gian Piero Gasperini ajudou Lookman a despontar, apesar de várias divergências ligadas mais ao mercado do que ao campo, e procura desde o início do verão europeu um jogador com suas características para completar o ataque. A relação entre Roma e Atlético de Madrid é excelente, como confirma a negociação de Molina. Será que haverá uma nova contratação no eixo Roma-Madri?