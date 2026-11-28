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O Atlético de Madrid conquistou neste sábado uma vitória suada em LaLiga. Graças a um excelente início, derrotou o Elche por uma margem mínima: 2 a 3. Com 34 pontos, o Atlético de Madrid se colocou entre o líder FC Barcelona (36) e o Real Madrid (33), que vem logo atrás, embora os rivais tenham disputado uma partida a menos.

O jogo não poderia ter começado melhor para o Atlético, que abriu dois gols de vantagem antes dos sete minutos. Depois de Alejandro Grimaldo converter um pênalti, Lee Kang-in fez 0 a 2 após uma excelente marcação sob pressão.

Um erro do jogador da seleção espanhola Marc Pubill recolocou o Elche no jogo. O espanhol recuou a bola com pouca força para Jan Oblak, que não teve chance diante do chute de Martim Neto, que apareceu para aproveitar a falha.

Mas ainda haveria outro gol no primeiro tempo. O Atlético construiu uma bela jogada e, quando Álex Baena parecia que iria chutar, ele segurou a bola por um instante e tocou para Julián Álvarez, que chegava em velocidade e finalizou com frieza.

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Logo após o intervalo, Buba Sangaré devolveu a emoção ao jogo com um chute desviado por Dávid Hancko. O segundo tempo foi disputado, mas o Elche não teve qualidade suficiente para arrancar um resultado. O Elche está em 19º lugar, embora Valencia e Levante, em 17º e 16º e ainda em posições seguras, tenham apenas um ponto a mais.