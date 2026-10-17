Atitude surpreendente de Enrique antes do duelo entre Paris e Barcelona

Entre os dois grandes duelos contra Manchester City e Barcelona na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain volta a disputar o Campeonato Francês, quando visita o Strasbourg, pela sétima rodada, neste sábado à noite.

Segundo o site Foot Mercato, Luis Enrique, técnico do Paris, preferiu poupar a maior parte das estrelas do time diante do Strasbourg, preparando-se para a batalha de fogo contra o Barcelona, na próxima terça-feira.

Não surpreendeu que Enrique, fiel à sua filosofia baseada na gestão dos minutos de participação dos jogadores e na rotação da equipe, tenha apostado em um time bem diferente daquele que voltou com os três pontos diante do Manchester City.

Enrique manteve apenas Safonov, Zaïre-Emery, que vestirá a braçadeira de capitão, e Hakimou Akliouche na escalação titular, que registra o retorno de vários jogadores, com destaque para Ferran Torres como centroavante, Kvaratskhelia na ponta esquerda e João Neves no meio-campo.

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No banco de reservas do Paris ficaram muitas estrelas, como Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Vitinha, Doué, Pacho, Nuno Mendes e Fabián Ruiz.

A escalação do Paris Saint-Germain ficou assim:

Safonov, Zaïre-Emery, Zabarnyi, Lucas Hernández, Lucas Deny, Neves, Beraldo, Drou, Akliouche, Ferran Torres, Kvaratskhelia

Já a escalação do Strasbourg ficou da seguinte forma:

Jorgensen, Antoui, Mitchell, Koulibaly, Ousso, Diop, Issougou, Yassine Jessim, Reyna, Baldé, Harder



