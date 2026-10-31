O Manchester United sofreu uma derrota dolorosa na tarde de sábado, fora de casa, diante do Chelsea. A equipe de Michael Carrick perdeu por 2 a 0 em Stamford Bridge, onde Lisandro Martínez se tornou o grande vilão ao cometer um pênalti de maneira imprudente e ser expulso. Morgan Rogers e Cole Palmer marcaram os gols dos londrinos.

Antes da partida entre os dois gigantes ingleses, as atenções estavam voltadas sobretudo para a pressão sobre os treinadores. Xabi Alonso atravessava um período difícil no Chelsea, enquanto Carrick havia caído com o Manchester United para a 16ª posição da Premier League. O Manchester United começou muito bem e teve várias chances claras de abrir o placar no primeiro tempo.

O Chelsea pensou ter saído na frente aos 15 minutos com Estevão, que concluiu um contra-ataque rápido após jogada de Pedro Neto. O brasileiro, porém, estava impedido e teve o gol anulado. Do outro lado, Bruno Fernandes desperdiçou uma grande chance depois que Bryan Mbeumo, com um excelente passe, o deixou cara a cara com o goleiro Mike Penders.

O Manchester United continuou perigoso, e Mbeumo passou por muito pouco de alcançar um cruzamento de Fernandes. Aos 35 minutos, Matheus Cunha pensou ter colocado os visitantes em vantagem, mas seu gol também foi anulado por impedimento. Pouco antes do intervalo, Amad Diallo mandou a bola muito acima do gol. O Chelsea ainda acertou a trave em um toque infeliz de Moisés Caicedo.

Depois do intervalo, o panorama da partida logo mudou a favor do Chelsea. Caicedo roubou a bola de Mbeumo, e Roméo Lavia, em uma bela jogada, encontrou Rogers. O inglês deixou Martínez e Harry Maguire para trás e, em seguida, encobriu com sutileza o goleiro Senne Lammens: 1 a 0.

Pouco depois, o Manchester United teve uma chance de empatar, mas Cunha não conseguiu alcançar uma excelente cobrança de falta de Fernandes. A partir daí, tudo deu errado para Martínez. O ex-jogador do Ajax recebeu um cartão amarelo aos 59 minutos por uma falta em Rogers, mas, menos de um minuto e meio depois, fez algo ainda pior.

Em um cruzamento do Chelsea, Martínez avançou com tudo sobre Wesley Fofana, sem olhar em nenhum momento para a bola. O árbitro Peter Bankes inicialmente deixou o jogo seguir, mas foi chamado pelo VAR para rever o lance e então marcou o pênalti. Martínez também recebeu seu segundo cartão amarelo e teve de deixar o campo após a atitude incompreensível. Carrick sequer olhou para o defensor enquanto ele saía.

Palmer cobrou o pênalti e ampliou a vantagem aos 64 minutos, apesar de Lammens ainda ter tocado na bola com a mão. Sete minutos depois, Estevão pensou ter feito o terceiro após uma excelente jogada de Lavia e Palmer, mas seu gol foi anulado por um impedimento mínimo.

Nos dez minutos de acréscimos, o Manchester United chegou muito perto de diminuir, mas um belo chute de longe de Mbeumo bateu no travessão após um toque com a ponta dos dedos de Penders. Assim, o placar ficou em 2 a 0, e os Red Devils permanecem na 16ª posição da Premier League. O Chelsea sobe, por enquanto, para o quarto lugar.