Athletico-PR x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Curitiba, o Athletico-PR recebe o São Paulo na tarde desta quinta-feira (6), às 15h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Vindo de vitória, o Athletico-PR subiu para a segunda posição do grupo B, com 10 pontos. Já o São Paulo foi derrotado no jogo passado e caiu para o oitavo lugar, com 4 pontos.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael, Renan Vinana, Vinícius Kauê, Kevin Colli, João Vitor, Leonardo Derik, Chiqueti, Zanella, Lucca, Ataide e Murilo.

São Paulo: Arthur, Pedro, Faisal, Gabriel, Rodriguinho, Leonardo, Lucas, Palmares, João Douglas, Felipe e Mateus Amaral.

Desfalques

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?