Athletic x América-MG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (7), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletic e América-MG entram em campo na noite desta terça-feira (7), às 20h (de Brasília), em Matozinhos, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de dois empates consecutivos, om Athletic está na segunda posição do grupo A, com 5 pontos marcados. O time não possui desfalques para o duelo.

Do outro lado, o América-MG quer manter o 100% de aproveitamento no estadual. O Coelho, inclusive, vem de vitória em clássico contra o Cruzeiro e deve ir a campo com uma equipe alternativa. Éder continua no departamento médico.

Prováveis escalações

Escalação do provável América-MG: Matheus Cavichioli; Nino Paraíba; Ricardo Silva, Danilo Avelar e Marlon; Lucas Kal, Juninho (Alê) e Martínez; Matheusinho, Dadá Belmonte e Henrique Almeida (Wellington Paulista).

Escalação do provável Athletic: Denivys; Patric, Danilo, Lucas Balardin e Vinicíus Silva; Diego Fumaça, Rômulo e Falcão; Torrão, DG e Sassá.

Desfalques

América-MG

Éder está machucado.

Athletic

Sem desfalques confirmados.

Quando é?