"Até agora"... Duas palavras de Klopp inflamam a Alemanha... e Nagelsmann fica furioso!

Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, gerou grande polêmica com o início da Copa do Mundo de 2026, após um comentário mordaz feito durante sua participação como analista no canal alemão “Magenta TV”.

Sobre o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, Klopp disse, segundo o jornal espanhol “As”: “Felizmente, ainda é o Julian quem escolhe a escalação... até agora”, enfatizando a última palavra em tom sarcástico, dando a entender uma possível mudança no futuro.

Segundo o canal alemão “Magenta TV”, o comentário de Klopp — sobre quem há muito tempo circulam rumores de ser um possível sucessor para treinar a seleção alemã — provocou uma reação imediata no estúdio, onde Thomas Müller, lenda do Bayern de Munique e seu colega analista, comentou rindo: “Klopp, estamos em junho. Você já está em setembro!”, em referência ao fato de Klopp estar se antecipando aos acontecimentos.

Resposta de Nagelsmann

E quando Nagelsmann foi questionado sobre o comentário de Klopp durante a coletiva de imprensa, que antecedeu a partida entre Alemanha e Curaçao, ele pareceu tenso desde o início, respondendo a um jornalista alemão: “Estou surpreso que a pergunta tenha vindo de você”, e quando o jornalista percebeu que ele parecia incomodado, o técnico respondeu com um leve sorriso: “Bem, próxima pergunta”, em uma tentativa clara de evitar aprofundar o assunto.

A segunda resposta

Mas o assunto voltou à tona quando um jornalista britânico fez a mesma pergunta em inglês, o que deixou o incômodo de Nagelsmann ainda mais evidente. Ele perguntou: “Você é da mesma agência de notícias ou o quê?”, e depois esclareceu: “Não acho que seja apropriado para mim discutir esse assunto. Acho que é importante que cada um avalie a situação por conta própria. Tenho minha opinião e meu ponto de vista, mas não vou compartilhá-los com você.”

Mais tarde, Nagelsmann suavizou o tom, observando que tanto Klopp quanto Müller são “pessoas maravilhosas” e figuras de sucesso no mundo do futebol, portanto, têm toda a liberdade para expressar suas opiniões.