O marroquino Abderrazak Hamdallah, atacante do Al Taawoun, tem sido alvo de duros ataques na imprensa por causa de suas atuações desde que chegou ao clube na última janela de transferências do verão, já que até agora falhou em oferecer a contribuição em gols que se esperava dele. O futuro do veterano atacante passou a ser motivo de questionamentos, diante das ambições do clube de disputar as primeiras posições.

Hamdallah disputou 6 partidas na Liga Roshn Saudita nesta temporada, somando 522 minutos, nos quais marcou dois gols sem dar nenhuma assistência, de acordo com as estatísticas da Liga Saudita de Profissionais.

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Esse retrospecto parece ficar abaixo das expectativas associadas a um atacante acostumado a disputar o título de artilheiro, especialmente porque o Al Taawoun o contratou para aproveitar sua vasta experiência e sua capacidade de decidir partidas.

Durante sua participação na rede de canais "Al Arabiya", o jornalista e crítico esportivo Adel Al Bati criticou a decisão do Al Taawoun de contratar o atacante marroquino, considerando que o clube poderia ter investido seus recursos financeiros na contratação de um atacante mais jovem e mais capaz de oferecer uma contribuição técnica na próxima etapa.

Al Bati disse: "O Al Taawoun não precisava de Hamdallah, pois o clube tem dinheiro para contratar atacantes estrangeiros mais jovens e tecnicamente melhores", antes de dirigir uma crítica direta ao jogador, acrescentando: "Hamdallah joga para si mesmo e não vai ajudar o Al Taawoun. O tempo dele acabou, do meu ponto de vista".

Por sua vez, o jornalista Battal Al Qaws, apresentador do programa "Fi Al Marma", interveio para apoiar parte das críticas de Al Bati, ao avaliar que a queda de rendimento de Hamdallah não se limita à sua atual passagem pelo Al Taawoun, mas se estende à temporada passada, considerando que o atacante marroquino também não apresentou, naquele período, o nível que se esperava dele.