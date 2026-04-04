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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
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Ataque implacável... O Al-Ahli de Jeddah bate um recorde inédito na Liga Roshen

Al-Ahli x Damac
Al-Ahli
Damac
Campeonato Saudita
M. Jaissle
I. Toney
R. Mahrez
Arábia Saudita
Alemanha
England
Argélia

O Al-Raqi brilha no topo

O Al-Ahli de Jeddah alcançou um feito sem precedentes na história de suas participações na Liga Profissional Roshen, após conseguir marcar dois gols em rápida sucessão contra o Damac neste sábado à noite, na 27ª rodada da competição, confirmando sua superioridade técnica e consolidando sua posição na disputa pelas primeiras colocações da tabela.

O Al-Ahli conseguiu marcar dois gols fantásticos em 6 minutos, com um gol contra de Dhari Al-Anzi, zagueiro do Damac, além de um gol que ampliou a vantagem, marcado pelo inglês Ivan Toney.

De acordo com a rede Thamania, o Al-Ahli alcançou um novo recorde em sua história na Liga Profissional Roshen, após conseguir marcar gols em 36 partidas consecutivas em casa, uma conquista que o clube alcança pela primeira vez desde sua participação no campeonato.

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Esse número é um sinal da força ofensiva da equipe e de sua estabilidade em casa, além de refletir a grande sintonia entre seus jogadores, especialmente no ataque, o que contribuiu para apresentar um desempenho excepcional de forma consistente nas últimas partidas.

Campeonato Saudita
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL
Campeonato Saudita
Damac crest
Damac
DHA
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ

Essa conquista demonstra a capacidade do Al-Ahly de se impor como protagonista na disputa pelas primeiras posições da tabela do campeonato e dá aos seus torcedores mais motivos para se orgulharem das habilidades da equipe no cenário nacional.

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