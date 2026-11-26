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A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou ter sido alvo de um ataque cibernético realizado por hackers, que resultou no acesso não autorizado a um conjunto limitado de informações pessoais e comerciais, e confirmou que já começou a colaborar com as autoridades competentes na investigação do caso.

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A Fifa explicou, nesta quinta-feira, que o ataque foi realizado por meio da exploração de funcionários e da falsificação de suas identidades para obter acesso a informações sigilosas, e não em decorrência de uma falha técnica em seus sistemas. Ao mesmo tempo, relatos apontaram que os dados obtidos pelos invasores podem incluir registros financeiros e informações sensíveis.

Um grupo de hackers que se autodenomina “Handsome Boy Hacking Club” assumiu a autoria do ataque e afirmou ter se apoderado de mais de 12 gigabytes de dados sigilosos da entidade, sem que a Fifa tenha confirmado esse número ou o volume de informações vazadas.

Um porta-voz da Fifa declarou ao jornal britânico The Sun: “A Fifa pode confirmar que foi alvo de um ataque cibernético criminoso, que resultou no acesso não autorizado a um conjunto limitado de informações pessoais e comerciais”.

E acrescentou: “A Fifa está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades competentes, incluindo os órgãos de segurança pública. A entidade condena nos termos mais veementes a obtenção ilegal e a divulgação de informações, especialmente de dados pessoais, já que essas ações representam uma violação grave e inaceitável da privacidade e podem ter consequências significativas para as pessoas envolvidas”.

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Fifa minimiza o alcance da invasão

Segundo as informações divulgadas, a Fifa acredita que os dados comprometidos representam menos de 0,1% do total de informações em seu poder. A entidade também garantiu que o ataque não atingiu nenhum dado relacionado ao polêmico projeto “FIFA Forward Enterprise”, que tinha como objetivo vender participações de investimento ligadas à Copa do Mundo a investidores do setor privado.

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A invasão ocorre em um momento em que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, enfrenta desafios e pressões crescentes após o colapso do projeto de investimento, além da proximidade das próximas eleições presidenciais da entidade, em março, em meio à expectativa de uma possível disputa com Philippe Diallo e Kozo Tashima.

Crise do projeto de investimento persegue Infantino

O projeto “FIFA Forward Enterprise” enfrentou a oposição da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), que recorreu à Justiça para exigir que a Fifa entregasse todos os documentos relacionados ao plano, que acabou não dando certo.

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De acordo com dirigentes da Uefa, a ideia do projeto foi apresentada inicialmente por Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e discutida com Infantino ao longo de “quase um ano”.

Por outro lado, os advogados da Fifa acusaram a Uefa de tentar minar a autoridade de Infantino por meio de uma campanha de desinformação. A juíza Janet Vargas, porém, rejeitou esse argumento, por considerar que atrasar a divulgação integral dos documentos causaria um prejuízo injustificado à Uefa.

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A decisão abriu caminho para uma sentença definitiva no caso a favor da Uefa, um desdobramento que pode aumentar a pressão sobre a Fifa e seu presidente, Infantino, paralelamente às investigações em andamento sobre o ataque cibernético.