O espanhol Pep Guardiola, ex-treinador do Manchester City, foi alvo de duras críticas após manifestar seu apoio ao clube inglês, que foi condenado pela liga da Premier League.

A liga do Campeonato Inglês, a "Premier League", anunciou que uma comissão independente condenou o Manchester City por cometer todas as infrações relacionadas à violação das regras do fair play financeiro ao longo de 9 temporadas, entre 2009/2010 e 2017/2018, além de condená-lo por três de quatro acusações relacionadas à falta de cooperação com a investigação da liga.

A investigação abrange duas das temporadas que Guardiola passou no clube inglês, incluindo a temporada em que conquistou seu primeiro título do Campeonato Inglês.

Em um artigo mordaz no jornal "The Times", um dos mais tradicionais do país, o colunista Matthew Syed falou sobre o legado "manchado" do treinador espanhol e questionou se ele seria um fraudador, por ter conhecimento das infrações, ou míope por não tê-las percebido.

E disse: "Agora sabemos que ele dirigiu um clube corrupto, movido por contratos corruptos e financiado por empresas corruptas, durante o que podemos chamar agora de uma era corrupta".

O autor do artigo questionou, após apontar para um valor superior a um bilhão de euros gastos pelo Manchester City ao longo daqueles aproximadamente dez anos: "Há duas possibilidades. Ou Pep sabia, e portanto não é um visionário nem uma lenda, mas apenas um fraudador, ou ele não sabia, e nesse caso é a pessoa mais míope de todas. Não sou um contador forense, mas suspeitei dos arranjos financeiros do Manchester City por mais de uma década, apesar de receber insultos e ameaças constantes. Será que Pep não viu nada? Será que é cego?".

O jornalista afirmou: "É claro que há uma terceira alternativa, que é a hipocrisia".

E concluiu: "Não há dúvida de que Guardiola é um grande estrategista que alcançou sucesso em diversos clubes, mas sejamos francos: seu legado ficará restrito ao período de sua passagem pelo Etihad Stadium, onde foram os contadores que fizeram a verdadeira mágica, e não o treinador".

Guardiola declara apoio total ao Manchester City

Guardiola emitiu ontem, quarta-feira, seu primeiro comunicado após o anúncio da condenação do City, manifestando seu apoio ao clube inglês no qual passou nove temporadas e conquistou todos os títulos possíveis, incluindo seis títulos da Premier League e um título da Liga dos Campeões da Europa.

Guardiola disse: "Quero que cada torcedor do Manchester City saiba que estou aqui, mais do que nunca. Sempre apoiei, continuo apoiando e sempre apoiarei meu clube, seu proprietário, seu presidente, Ferran, os jogadores, a comissão técnica, Enzo e vocês, nossa torcida maravilhosa. Deixem-me garantir a vocês: vamos superar essa adversidade juntos. Amo todos vocês".