O alemão Jens Wissing, técnico do Al Ittihad, voltou a entrar no centro da polêmica após o aumento das críticas dirigidas ao time em razão da queda de rendimento nos últimos tempos, em meio a um clima de irritação entre os torcedores, que esperavam a continuidade do início positivo do Decano, antes de as derrotas para o Al Hilal e o Shabab Al Ahli ampliarem a pressão sobre a comissão técnica e abrirem espaço para questionamentos sobre seu futuro.

Nesse cenário, o jornalista esportivo Abdullah Falatah saiu em defesa do treinador alemão, alertando contra a pressa em tomar a decisão de substituí-lo e pedindo à nova diretoria do Al Ittihad que avalie seu trabalho de acordo com os recursos disponíveis a ele, em vez de compará-lo a clubes que contam com opções técnicas e peças diferentes, em referência ao Al Hilal, ao Al Ahli, ao Al Nassr e ao Al Qadsiah.

Falatah afirmou, durante sua participação na rede de canais "Thmanyah", que pensar em demitir Wissing neste momento seria uma decisão que precisaria ser revista, destacando a necessidade de levar em conta as diferenças entre os recursos do Al Ittihad e aquilo de que dispõem seus concorrentes diretos.

E acrescentou o jornalista esportivo: "Se a nova diretoria do Al Ittihad está pensando em trocar o técnico Jens Wissing, boa sorte! Precisamos entender que ele não tem as ferramentas disponíveis aos treinadores do Al Hilal, do Al Ahli, do Al Nassr e do Al Qadsiah, e é preciso ser justo na avaliação do seu trabalho".

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As declarações de Falatah carregam uma mensagem direta à diretoria do Al Ittihad: o julgamento sobre o treinador não deve se basear apenas nos resultados, mas precisa considerar a qualidade das peças disponíveis e a capacidade de construir um sistema competitivo diante das diferenças existentes entre os clubes.

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Essas declarações surgem depois que o Al Ittihad perdeu para o Al Hilal por 3 a 2 no clássico da oitava rodada da Saudi Pro League, em um confronto que expôs alguns problemas defensivos, apesar de o Decano ter conseguido marcar dois gols e voltar a disputar a partida em determinados momentos.

Os resultados negativos não pararam no campeonato nacional: o Al Ittihad sofreu outra derrota, para o Shabab Al Ahli de Dubai, por 2 a 1, na Liga dos Campeões da Ásia Elite, aumentando a pressão sobre Wissing, especialmente porque o time pretendia ter um início forte tanto no âmbito local quanto no continental.