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Atalanta x Inter é o grande jogo que encerra o domingo da 12ª rodada da Serie A 2026/2027. O confronto é importantíssimo diante dos resultados de todos os concorrentes diretos, tanto na disputa pelo título italiano para a Inter quanto na busca por uma vaga em competição europeia para os donos da casa, de Bérgamo.

Também, e sobretudo, por isso, haverá grande pressão sobre o árbitro Maresca, escolhido pelo responsável pela escala de arbitragem, Orsato, para apitar a partida com o auxílio da dupla Gariglio-Di Paolo na cabine do VAR. O Calciomercato acompanhará ao vivo todos os lances de arbitragem mais discutidos da partida.



ESCALA COMPLETA DE ARBITRAGEM

ATALANTA – INTER 20h45

MARESCA

ROSSI M. - MASTRODONATO

IV: COLOMBO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

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TODOS OS LANCES



42' ATALANTA PROTESTA FURIOSAMENTE

A Atalanta protesta com veemência contra Maresca, que interrompe um possível contra-ataque da equipe de Bérgamo ao marcar falta de Zalewski em Sucic na intermediária.



35' CARLOS AUGUSTO DÁ CONDIÇÃO A TODOS NO 2 A 1

Tudo certo também no gol do 1 a 2 da Atalanta. Lançado em profundidade, Zalewski recebe em posição legal graças a Carlos Augusto. Após o passe para trás, Elmas não acerta bem a finalização, mas não comete nenhuma infração e consegue marcar.



32' 2 A 0 É LEGAL

Tudo certo também no gol do 2 a 0 da Inter: Pio Esposito sobe sem marcação no centro da área, sem que nenhum jogador da Atalanta seja impedido de disputar a jogada.



29' FALTOU AMARELO PARA BARELLA

Barella faz uma entrada dura por trás em Ederson, que protegia a bola perto da linha lateral, na intermediária defensiva da Atalanta. Maresca corre na direção do jogador da Inter ameaçando mostrar o cartão, mas decide apenas adverti-lo verbalmente.



20' MARTINEZ PROTESTA

Josep Martinez protesta após perder a bola ao sair no centro da área em uma cobrança de escanteio. O goleiro reclama de um contato, mas ele não foi provocado por um jogador da Atalanta, e sim por um companheiro de equipe.



16' 1 A 0 DE PIO ESPOSITO É LEGAL

Tudo dentro das regras, apesar dos gestos dos defensores da Atalanta no gol de Pio Esposito. Barella se antecipa a todos após o corte curto de Scalvini e tenta a finalização. A bola chega aos pés de Pio Esposito, que parte de posição legal e marca o 1 a 0.