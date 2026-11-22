Atalanta x Inter é o grande jogo da 12ª rodada da Serie A 2026/2027. Na New Balance Arena, em Bérgamo, a partir das 20h45, se enfrentam duas equipes cujas posições na tabela colocam em jogo tanto a disputa pelo título da Serie A quanto a corrida por uma vaga na Europa. Os jogadores da Atalanta de Maurizio Sarri, em recuperação antes da pausa com a vitória sobre o Monza, haviam encerrado um período complicado, com apenas 5 pontos conquistados em oito rodadas, e não querem interromper a busca pelos sete primeiros lugares da tabela. Muito convincente, por sua vez, foi o último jogo da Inter de Cristian Chivu, que, após a derrota no clássico, se recuperou de forma contundente em casa, no San Siro, em outro confronto direto, contra o Como. Depois das vitórias da Roma e da Lazio, a Inter precisa responder em campo. Já a Atalanta está hoje a 7 pontos de uma vaga em competições europeias.
ATALANTA X INTER
GOLS: -
ATALANTA X INTER: PROVÁVEIS ESCALAÇÕES E FICHA TÉCNICA
Atalanta x Inter
Gols: -
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.
Técnico: Sarri.
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; P. Esposito, Thuram.
Técnico: Chivu.
Árbitro: -
Cartões amarelos: -
Expulsos: -
GOLS E PRINCIPAIS LANCES
0' A bola rola às 20h45 na New Balance Arena, em Bérgamo
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