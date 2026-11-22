Atalanta x Inter será transmitido ao vivo pela DAZN Itália. Abaixo está o link para acessar a plataforma e acompanhar a partida por streaming.

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Campeonato Italiano - Rodada 12 22 de nov. de 2026 - 14:45 New Balance Arena

A Atalanta recebe a Inter na New Balance Arena, em Bérgamo, no domingo, 22 de novembro de 2026, em um duelo da Serie A entre duas equipes que vivem momentos muito diferentes na temporada.

A Inter de Cristian Chivu chega a Bérgamo na segunda colocação, após vencer quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições. A única derrota nesse período veio no clássico contra o Milan, que terminou em 3 a 1.

A Atalanta de Maurizio Sarri, por sua vez, atravessa um momento complicado. A equipe está em 12º lugar e conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. A pesada derrota por 3 a 0 em casa para o Parma aumentou a pressão sobre o time de Bérgamo.

Chivu finalmente poderá contar com John Stones e Curtis Jones, ambos recuperados de lesões e prontos para contribuir após a pausa. É um reforço importante de qualidade para a Inter, embora o setor ofensivo siga desfalcado, com Lautaro Martinez e Marcus Thuram fora de ação.

Na Atalanta, a situação de Gianluca Scamacca domina as atenções. O atacante, escolhido por Sarri para atuar como centroavante no início da temporada, somou apenas 28 minutos nas últimas seis rodadas do campeonato. Em entrevista coletiva, o técnico toscano descreveu um jogador "travado", que tem tudo para fazer a diferença, mas não consegue mostrar seu potencial neste momento.

Confira abaixo todas as informações para acompanhar Atalanta x Inter ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

A Atalanta não poderá contar com vários jogadores: Odilon Kossounou, Isak Hien, Thomas Pompei, Gianluca Gaetano, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen e Raoul Bellanova estão todos indisponíveis. Sarri deve escalar a seguinte equipe: Carnesecchi; Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Zappacosta, Ederson, Elmas, De Ketelaere, Pasalic, Zalewski; Krstovic.

A Inter está sem Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Luis Henrique, Aleksandar Stankovic e Manuel Akanji. Chivu deve escalar a seguinte formação: Martinez; Bastoni, Pavard, Stones; Dimarco, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Spence; Bonny, Pio Esposito. Novidades sobre as condições dos jogadores estarão disponíveis perto do início da partida.

Momento das equipes

A Atalanta registrou uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com oito gols marcados e dez sofridos. O resultado mais recente foi a vitória fora de casa por 0 a 1 sobre o Monza na Serie A, que encerrou uma sequência negativa. Antes disso, a equipe havia empatado em 1 a 1 com o Kairat Almaty na Conference League e sofrido uma pesada derrota em casa por 0 a 3 para o Parma.

A Inter venceu quatro dos últimos cinco jogos, marcando 11 gols e sofrendo sete. A equipe vem de uma vitória por 2 a 0 em casa sobre o Como na Serie A e de um triunfo por 3 a 0 fora de casa contra o Feyenoord na Champions League. A única derrota nesse período foi por 3 a 1 no clássico contra o Milan. Em três das últimas quatro partidas, não sofreu gols, sinal de que recuperou a solidez defensiva.

Confrontos diretos

O último encontro entre as equipes foi em 14 de março de 2026, quando Inter e Atalanta empataram em 1 a 1 em San Siro, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Inter venceu três vezes, houve um empate e a Atalanta ganhou uma vez. Entre esses resultados estão o 4 a 0 da Inter em agosto de 2024, a vitória da Inter por 2 a 0 em Bérgamo em março de 2025 e o triunfo da Atalanta por 0 a 1 em dezembro de 2025.

Classificação

Na Serie A, a Inter ocupa a segunda posição, enquanto a Atalanta está em 12º lugar.