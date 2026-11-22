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Acompanhe Atalanta x Inter AO VIVO, jogo válido pela 12ª rodada da Serie A

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Atalanta x Inter é o grande confronto da 12ª rodada da Serie A 2026/2027. Na New Balance Arena, em Bérgamo, a partir das 20h45, entram em campo duas equipes cujas posições na tabela colocam o duelo tanto na disputa pelo título quanto na corrida por uma vaga europeia.

A Atalanta de Maurizio Sarri vinha em recuperação antes da pausa: a vitória sobre o Monza encerrou um período complicado, de apenas 5 pontos conquistados em oito rodadas, e a equipe não quer interromper a busca por um lugar entre os sete primeiros. Já a Inter de Cristian Chivu teve uma atuação muito convincente em seu último jogo. Após a derrota no clássico, reagiu de forma contundente em casa, no San Siro, em outro confronto direto, contra o Como. Depois das vitórias de Roma e Lazio, a Inter precisa responder em campo. A Atalanta, por sua vez, está hoje a 7 pontos de uma vaga europeia.



ATALANTA X INTER 1-2

GOLS: 16' Pio Esposito (I), 32' Pio Esposito (i), 35' Elmas (A)

GOLS E PRINCIPAIS LANCES



42' RECLAMAÇÕES - A Atalanta e Sarri reclamam muito de Maresca, que interrompe um possível contra-ataque para marcar, com atraso, falta de Zalewski em Sucic numa disputa pelo alto no campo de ataque da equipe de Bérgamo ( LEIA A ANÁLISE DA ARBITRAGEM AQUI )



35' GOL - A Atalanta reage: Zalewski recebe a bola pelo lado esquerdo da área e cruza para trás, na direção de Elmas. O ex-jogador do Napoli fura ao tentar bater de primeira com a esquerda, mas a bola continua ao seu alcance. Ele se ajeita rapidamente e dispara um chute forte para o gol, sem chance para Martinez.



34' LESÃO - A Inter é obrigada a fazer sua primeira substituição. Calhanoglu pede para sair após sentir um problema muscular no músculo posterior da coxa.



32' GOL - Dimarco cobra o escanteio e encontra Pio Esposito novamente livre no meio da área. Ele sobe mais alto que os adversários e marca de cabeça o segundo gol.



32' CHANCE - Thuram se livra da marcação na área e finaliza de primeira, mas Sportiello defende o chute de direita. O goleiro faz uma defesa ainda mais espetacular na finalização de Pio Esposito, que, a poucos passos do gol, ainda teve tempo de chutar.



31' CHANCE - A Atalanta entra na área pela esquerda com Krstovic, que dá um chute rasteiro sem muita força, mas Martinez falha ao rebater a bola pelo chão. O goleiro espanhol, porém, se recupera rapidamente e, com o pé, tira a bola do alcance de De Ketelaere, que marcaria com o gol vazio.



16' GOL - A Inter constrói a jogada pela direita, e a defesa da Atalanta afasta duas tentativas de passe em profundidade para Thuram. A bola chega a Barella, deslocado para o lado, que tenta cruzar para a área, mas Scalvini rebate sem conseguir afastar o perigo. O próprio meio-campista italiano é o mais rápido a alcançar a bola e chuta imediatamente. Após outro desvio, ela chega ao meio da área, onde Pio Esposito aparece livre e se antecipa para marcar, vencendo Sportiello.



11' CHANCE - Thuram domina um lançamento pela direita e aciona Dimarco, que vem de trás, com um passe de calcanhar. No cruzamento para o meio, Pio Esposito se posiciona entre Kolasinac e Scalvini, sobe para cabecear e manda a bola a centímetros da trave oposta.



7' Zalewski recupera uma bola afastada de cabeça de forma errada por Pio Esposito, corta da direita para o meio e chuta, mas Martinez faz a defesa pelo chão, no centro do gol.



3' CHANCE - Mkhitaryan recebe a bola na área e atrai a defesa da Atalanta antes de optar pelo passe para Calhanoglu, na entrada da área. O chute forte de direita passa por todos os jogadores da Atalanta, menos por Kolasinac, que coloca o pé na bola e salva no último instante, mandando para escanteio.



0' LESÃO - Carnesecchi sente um problema no joelho durante o aquecimento. O goleiro constava na súmula como titular, mas precisou ficar fora. Sportiello joga em seu lugar.



0' A bola rola às 20h45 na New Balance Arena, em Bérgamo



CONFIRA AQUI TODAS AS INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS, CURIOSIDADES E A NARRAÇÃO MINUTO A MINUTO



ATALANTA X INTER: FICHA DO JOGO



Atalanta x Inter 1-2



Gols: 16' Pio Esposito (I) 32' Pio Esposito (I), 35' Elmas (A)



ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.



À disposição: Sonzogni, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Rowe, Raspadori, Kristensen, Obric, Idele, Bernasconi, Gaetano.



Técnico: Sarri



INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.



À disposição: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Diouf, Jones, Akanji, Bisseck, Lavelli.



Técnico: Chivu



Árbitro: Maresca



Cartões amarelos: -



Expulsos: -