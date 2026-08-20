Atalanta-Hapoel: partida sob forte esquema de segurança. Alerta para drones: espaço aéreo fechado

Às 20h30 de hoje, em Bérgamo, a Atalanta jogará contra o Hapoel Tel Aviv a partida de ida das eliminatórias da Conference League, a terceira competição europeia de futebol em importância. Como costuma acontecer nesses casos, há muita atenção para a presença de uma equipe israelense e de seus torcedores, e foram adotadas medidas de segurança excepcionais.





Há tempos existe um amplo movimento de pessoas comuns, políticos e associações que pedem a exclusão de Israel das competições internacionais, como consequência dos massacres cometidos na Faixa de Gaza e de seu papel em outras guerras em curso. Também em Bérgamo algumas organizações pediram o cancelamento da partida e organizaram várias formas de contestação pacífica.





A partida será disputada na New Balance Arena, o estádio da Atalanta, e nos últimos dias houve várias reuniões tanto na chefia de polícia quanto na prefeitura para a organização da segurança pública. Serão mobilizados 350 agentes, segundo escreveu o Corriere della Sera citando números não oficiais. O Ministério do Interior depois autorizou também a chegada de reforços de outras cidades, o uso de um helicóptero e de equipamentos antidrones.





O Ente Nacional de Aviação Civil (Enac) também emitiu um Notam, “Notice to air mission”, ou seja, um aviso especial aos pilotos que prevê a proibição de sobrevoo de qualquer tipo de aeronave sobre o estádio, incluindo drones. A proibição começou já na tarde de quarta-feira, 19 de agosto, e seguirá válida até que o estádio esteja vazio.





O sistema de acesso ao estádio será submetido a uma vigilância mais rígida. A chefia de polícia pediu à Atalanta que aumente o número de assistentes nas entradas e os controles também sobre faixas e bandeiras, inclusive as da Palestina, que foram proibidas. A equipe israelense está na cidade desde terça-feira, enquanto cerca de mil torcedores devem chegar hoje ao aeroporto de Bérgamo e de lá serão escoltados diretamente até a Curva Sul do estádio.