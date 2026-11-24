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Marco Carnesecchi, goleiro da Atalanta, passou hoje por uma artroscopia no joelho esquerdo e começará a reabilitação nos próximos dias. A cirurgia do goleiro da Atalanta foi bem-sucedida. Carnesecchi sentiu o problema durante o aquecimento para a partida de domingo à noite contra a Inter, que terminou em 4 a 4, e os exames de imagem apontaram uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo.

Nascido em 2000, o goleiro passou nesta manhã por uma cirurgia artroscópica para a limpeza do menisco. A operação foi bem-sucedida, e ele começará a reabilitação nos próximos dias.

Confira o comunicado divulgado pela Atalanta: “Na manhã de hoje, o jogador Marco Carnesecchi passou por uma cirurgia artroscópica para a limpeza do menisco do joelho esquerdo. A operação foi bem-sucedida, e ele começará a reabilitação nos próximos dias”.

Nesta temporada, Carnesecchi disputou até agora 16 partidas (11 pela Serie A e cinco na fase de liga da Conference League) e sofreu 24 gols (20 no campeonato italiano e quatro na Conference League).

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O prazo previsto para a recuperação é de cerca de um mês. Por isso, é possível que Carnesecchi volte a campo após a pausa para as festas de fim de ano (Udinese e Atalanta se enfrentam em 3 de janeiro).