Atalanta acerta a transferência de Ahanor para o Chelsea: 48 milhões a caminho

Honest Ahanor se despede da Itália e acerta com o Chelsea: a Atalanta concluiu a venda do defensor italiano, que deixa Bérgamo após apenas uma temporada.





Grande operação de saída da Atalanta. Como informou Fabrizio Romano no X, de fato, foi concluída a venda do jogador nascido em 2008, que chegou vindo do Genoa no verão de 2025 e, portanto, deixa Bérgamo após apenas uma temporada pela Inter e vai para a Premier League.













Sempre segundo Fabrizio Romano, o defensor de 18 anos deixa a Atalanta e vai para o Chelsea por 40 milhões de libras no total, com acordo e sinal verde para exames médicos e assinaturas. Honest poderá ser emprestado a outro clube nesta temporada (não à Atalanta, ao menos por enquanto) para então chegar ao Chelsea em junho de 2027.