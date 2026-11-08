A Inter venceu o duelo italiano contra o Como neste domingo. Em casa, a equipe de Milão fez 2 a 0, com gols de Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram. A disputa pela liderança da Serie A está acirrada. A Lazio lidera com 29 pontos, seguida por Inter (28), AS Roma (27), AC Milan (24) e Como (23).

Antes dos 15 minutos, a Inter abriu o placar. Djed Spence teve espaço demais pela direita e cruzou na medida para Esposito, que se antecipou ao marcador e superou o goleiro Robert Sánchez.

Pouco depois, o outro atacante da Inter também marcou. Federico Dimarco tocou para Piotr Zielinski, que avançava, e o cruzamento forte dele foi mal afastado pela defesa do Como. Thuram não hesitou e finalizou com força para marcar.

O Como fez uma partida atipicamente descuidada e chegou poucas vezes à área da Inter. Após o intervalo, a Inter continuou melhor, embora tenha tido azar quando o voleio de Dimarco passou rente à trave.

Nic Paz foi, como era de se esperar, o responsável pelas poucas chances de perigo dos visitantes, mas também não conseguiu superar Josep Martínez. O goleiro defendeu uma tentativa do argentino no canto fechado.

Depois que Paz ainda acertou o travessão na reta final, as investidas ofensivas do Como chegaram ao fim. A equipe voltou à realidade após a vitória recorde sobre o RC Lens por 9 a 1 na Liga dos Campeões, no meio da semana.