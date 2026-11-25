O Atlético de Madrid venceu o Viking FK sem grandes dificuldades nesta quarta-feira. Os espanhóis foram para o intervalo vencendo por 2 a 0, placar que se manteve até o fim. Ao mesmo tempo, o Fenerbahçe derrotou o Shakhtar Donetsk em Stamford Bridge por 1 a 0.
Atlético de Madrid x Viking FK: 2 a 0
O Atlético de Madrid abriu o placar antes dos 20 minutos em seu estádio, o Metropolitano. Alejandro Grimaldo apareceu livre e rolou a bola com precisão para Alexander Sørloth, que finalizou e castigou seus compatriotas: 1 a 0.
Pouco depois, a partida já estava decidida. Julián Álvarez assumiu a cobrança de uma falta na quina da área. O argentino bateu direto e surpreendeu o goleiro Lubomir Belko, que não conseguiu impedir a entrada da bola: 2 a 0.
Com a vitória, o Atlético soma sete pontos após cinco jogos e, por ora, está bem encaminhado para a fase de playoffs. O Viking está em 27º e precisa somar pontos. Tanto o Atlético quanto o Viking ainda enfrentam o PSV, entre outros adversários.
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Shakhtar Donetsk x Fenerbahçe: 0 a 1
No primeiro tempo, o Fenerbahçe foi quem chegou mais perto de marcar. O gol de Muriqi, porém, foi anulado por um toque de mão na jogada que o originou.
Dez minutos após o intervalo, os Canários Amarelos finalmente abriram o placar. Após uma excelente recuperação de bola de N'Golo Kanté, Mason Greenwood recebeu a posse. Sua finalização foi defendida pelo goleiro Dmytro Riznyk, que nada pôde fazer no rebote de Muriqi: 0 a 1.
Assim, o Fenerbahçe conquista uma vitória crucial e, com oito pontos, está em ótima posição para chegar, no mínimo, à fase de playoffs. O Shakhtar tem quatro pontos, mas ainda tem boas chances de alcançar essa fase.