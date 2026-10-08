Atacante holandês viola regra sobre apostas: 61 apostas em 15 meses

A Football Association (FA) puniu Marin Sherif por violar a regra E1.2, informam veículos da imprensa britânica.O atacante, que atuou quatro vezes pelas seleções de base da Holanda e defende o Everton sub-21, recebeu uma multa de 5 mil libras, o equivalente a cerca de 5,9 mil euros.

"O jogador admitiu ter violado a regra E1.2 da FA ao fazer com que 61 apostas em partidas de futebol fossem realizadas, permitidas ou possibilitadas", escreveu a FA. As apostas foram feitas entre 20 de novembro de 2024 e 12 de fevereiro de 2026.

Segundo o The Independent, Sherif admitiu que as apostas, com um valor total de quase 2 mil libras (2.360 euros), foram feitas a partir de uma conta em seu nome. No entanto, ele também declarou que nunca fez as apostas pessoalmente. A FA aceitou essa versão.

"Durante uma audiência de uma comissão disciplinar independente, foram levados em conta a rápida admissão de culpa de Sherif, após ele ter sido denunciado em agosto, sua cooperação com o processo e seu 'arrependimento genuíno'", escreveu o The Independent.

O jovem de 20 anos nasceu na Libéria, mas cresceu na Holanda. O goleador de 1,93 metro foi parar nas categorias de base do Almere City, onde chamou atenção. Clubes passaram a procurá-lo e, no fim, o Everton levou a melhor em 2019.

Sherif se desenvolveu em Liverpool e já esteve algumas vezes perto de estrear pelo time principal. Sherif, que tem contrato com o Everton até meados de 2027, foi emprestado na temporada passada primeiro ao Rotherham e depois ao Port Vale. Por ambos os clubes, marcou dois gols.

Em 2023, ele atuou quatro vezes pela Holanda sub-17. Em março daquele ano, Sherif foi convocado para uma série de jogos das Eliminatórias da Eurocopa. O canhoto impressionou e acabou indo ao Europeu de base, na Hungria. No total, soma quatro partidas pelas seleções de base.



