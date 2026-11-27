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O atacante do Stuttgart Ermedin Demirovic comentou as especulações sobre uma possível transferência para Juventus ou Milan, gigantes da Série A. O jogador da seleção da Bósnia entrou no radar da elite italiana após um início de temporada goleador na Bundesliga e nas competições europeias.

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De algoz da Itália a alvo da Série A

Demirovic se consolidou como um dos atacantes mais produtivos do futebol europeu nesta temporada, o que levou a especulações sobre o interesse de alguns dos maiores clubes do continente. O jogador do Stuttgart já marcou nove gols em 17 partidas por todas as competições. Seus quatro gols na Champions League chamaram especialmente a atenção de olheiros na Itália.

A presença física e a precisão nas finalizações do jogador de 28 anos fizeram dele um dos principais candidatos para clubes que buscam reforçar o ataque. Segundo relatos, Juventus e Milan acompanham sua situação enquanto avaliam opções para seus setores ofensivos. Demirovic já é conhecido dos torcedores italianos: no início deste ano, teve papel importante pela Bósnia nas eliminatórias da Copa do Mundo, quando sua seleção eliminou a Itália comandada por Gennaro Gattuso.

Lisonjeado pelo interesse dos gigantes da Série A

O atacante comentou as crescentes especulações sobre uma possível transferência de destaque para a Série A e admitiu estar lisonjeado com a atenção de dois dos maiores clubes da Itália. Diante dos relatos da imprensa italiana sobre uma possível ida a Turim ou Milão, o jogador manteve a calma. Reconheceu o prestígio dos clubes apontados como interessados, mas não deixou que os rumores desviassem seu foco da temporada atual.

Demirovic deixou claro que aprecia ter seu nome ligado à Juventus e ao Milan, mas ressaltou que, por ora, segue concentrado em seu compromisso na Alemanha. "O que acho do fato de os jornais italianos terem escrito sobre o interesse da Juventus e do Milan em mim?", disse ele, segundo o Tuttosport. "São dois clubes enormes. É uma honra para mim ler sobre essa ligação na imprensa, mas meu foco neste momento está no Stuttgart."

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Juventus busca mais opções para o ataque

Embora Demirovic seja um nome a acompanhar, ele não é atualmente a principal prioridade da Juventus para a janela de transferências de janeiro. O clube enfrenta uma situação complicada no ataque, e seu diretor esportivo, Cristiano Giuntoli, trabalha com uma lista de alvos que inclui opções do futebol italiano e do exterior.

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Alexander Sorloth segue no radar da direção da Juventus a longo prazo, mas uma lesão recente complicou qualquer plano imediato envolvendo o norueguês. Sorloth sofreu um problema muscular na perna direita que pode deixá-lo afastado por mais de um mês. Isso pode levar o clube de Turim a intensificar o interesse em outros jogadores, entre eles Demirovic e Gianluca Scamacca, da Atalanta, embora este último tenha sido recentemente descrito como "não está à venda".

Stuttgart busca reação importante contra o Frankfurt

Deixando de lado os rumores a seu respeito, Demirovic e o Stuttgart precisam voltar a vencer após uma sequência frustrante: primeiro, empataram com o Schalke pela Bundesliga; depois, perderam para a Inter na Champions League. Neste fim de semana, o Stuttgart terá a chance de retomar o embalo no campeonato nacional e subir na tabela ao receber o Eintracht Frankfurt. Uma vitória será suficiente para ultrapassar o rival, que ocupa uma posição acima e tem dois pontos a mais na classificação.