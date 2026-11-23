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Valentijn Driessen se encanta com Ruben van Bommel a cada semana. O chefe da editoria de futebol do De Telegraaf prevê no Kick-Off que o ponta deixará o PSV em breve.

“Van Bommel está evoluindo muito rápido. Ele tem velocidade, mas também mantém o controle da bola. E, em boa medida, tem visão de jogo”, diz Driessen, que sempre gosta de assistir ao atacante do PSV.

“Mas acho que ele vai embora no fim do ano”, prevê o analista da Eredivisie, que acredita que Van Bommel deixará o PSV após esta temporada. “Ele tem condições de jogar em todas as grandes ligas. Não importa se você o coloca na Inglaterra ou na Espanha.”

“Será uma venda recorde para o PSV”, acrescenta Mike Verweij. Driessen responde à pergunta sobre Van Bommel já ser melhor do que Cody Gakpo. “Gakpo é mais decisivo nas finalizações. Então, seu jogo rende um pouco mais.”

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“Van Bommel é mais rápido. Gakpo é mais de cortar para dentro. Mas Van Bommel ainda pode desenvolver isso. Ele é bem mais jovem”, afirma Driessen, que confia muito no ponta de 22 anos.

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“Mas fico impressionado quando vejo Van Bommel jogar. E sei que, contra o NEC, ele enfrentou um garoto que não jogou nada. Mas, quando entra em campo pela seleção holandesa, alguma coisa acontece.”

“E outra coisa interessante, embora isso vá acabar se voltando contra ele em algum momento: ele continua provocador e maldoso. Nesse sentido, é um pouco tal pai, tal filho”, diz Driessen, em referência ao pai, Mark van Bommel. “Ele vai acabar recebendo cartões. Não consegue esconder a frustração.”

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Van Bommel tem contrato com o PSV até meados de 2030. O jovem atacante está avaliado em 18 milhões de euros pelo Transfermarkt.

O ponta soma nove gols em 24 jogos pelo PSV. Van Bommel também deu seis assistências.