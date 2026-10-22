Marcos Leonardo falou abertamente na noite de quinta-feira sobre seu início difícil em Amsterdã após a vitória do Ajax por 2 a 0 sobre a Atalanta. O atacante brasileiro, que recebeu duras críticas de Wim Kieft durante a partida, conversou com Sam van Royen, da Ziggo Sport, sobre a falta de gols, a disputa por posição com Tolu Arokodare e sua condição física quando chegou à Holanda.

Com gols dos reservas Tolu e Abdellah Ouazane, o Ajax conquistou sua primeira vitória na Liga Conferência, mas, para Marcos Leonardo, foi mais uma noite decepcionante. O atacante começou como titular, desperdiçou uma grande chance e foi substituído aos 66 minutos. "Antes de tudo, quero agradecer a Deus pela vitória de hoje", começou o brasileiro.

"Sabíamos que seria um jogo muito difícil, mas, felizmente, a equipe entrou em campo atenta e com muita energia, o que nos permitiu conquistar os três pontos", prosseguiu Marcos Leonardo. O brasileiro de 23 anos sabe que ainda pode melhorar muito individualmente. "Sou centroavante e sempre quero marcar gols, mas, infelizmente, meu começo aqui não foi o melhor possível."

Ainda assim, Marcos Leonardo não está muito preocupado com o jejum de gols. "Acredito que, com muito trabalho, as coisas vão melhorar e voltarei a marcar", afirmou o atacante. "Tenho 23 anos e já marquei mais de cem gols na carreira, então não é como se eu tivesse esquecido de repente como fazer gols."

O atacante está confiante de que ainda vai se encontrar no Ajax. "Tenho certeza de que o tempo vai ajudar e de que, no fim, vou deslanchar e marcar muitos gols pelo Ajax", ressaltou. Enquanto isso, ele vê Tolu, seu concorrente pela posição, ganhar cada vez mais espaço após entrar no decorrer do jogo contra a Atalanta e marcar.

Marcos Leonardo só tem elogios para o concorrente. "Tolu é um cara incrível, alguém que traz muita energia positiva ao grupo e chega todos os dias ao centro de treinamento alegre e motivado", contou. "É natural que nós dois queiramos jogar e marcar gols, mas é uma disputa saudável e, no fim das contas, o Ajax só tem a ganhar com isso."

Van Royen também questionou Marcos Leonardo sobre os relatos de que ele estaria acima do peso quando chegou ao Ajax. "Quando cheguei aqui, tinha acabado de voltar das férias no Brasil e estava havia trinta dias sem fazer absolutamente nada; passei um tempo com minha família e aproveitei as férias", explicou o atacante.

"Por isso, no começo foi um pouco mais difícil me adaptar, voltar a me acostumar com a Europa, onde o futebol é mais rápido, e fisicamente eu não estava no meu melhor, mas acho que estou cada vez mais perto da minha melhor forma física e espero poder ajudar a equipe em breve com muitos gols e assistências."