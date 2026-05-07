Atacante com duas partidas pela seleção pode continuar sonhando com a Copa do Mundo com a seleção holandesa

Emmanuel Emegha ficou recentemente fora de ação devido a uma lesão e, a princípio, parecia que a Copa do Mundo estava fora de alcance para o atacante do RC Strasbourg. Alguns dias depois, surgem novos rumores em torno do atacante, que até agora disputou duas partidas pela seleção holandesa.

Emegha sofreu uma lesão nos tendões da coxa no domingo, quando entrou como reserva na partida contra o Toulouse. No entanto, a lesão não parece ser muito grave, como destacou o técnico Gary O'Neil em uma coletiva de imprensa antes da partida das semifinais contra o Rayo Vallecano na Conference League.

O Strasbourg perdeu a partida de ida por 1 a 0 e, portanto, precisa se esforçar na quinta-feira para ainda chegar à final. O'Neil está confiante de que Emegha poderá disputar a final, marcada para 27 de maio. “Talvez ele já esteja de volta até lá.”

Emegha estreou pela seleção holandesa em novembro do ano passado, na partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Polônia (1 a 1). Alguns dias depois, o atacante de 23 anos disputou meia hora da vitória por 4 a 0 sobre a Lituânia.

O técnico Ronald Koeman deu um sinal claro a Emegha no domingo, no programa Studio Voetbal, sobre sua condição física. “É doloroso quando você está se preparando para um torneio final e tem chances de participar, e então se lesiona novamente. Isso vale para ele agora, mas também para outros jogadores. Se você sofre uma lesão muscular nesse período e fica fora por cinco, seis semanas...... Infelizmente, isso significa que não vai ao torneio final”, afirmou Koeman.

Emegha vem lutando contra lesões durante a maior parte da temporada, o que faz com que, apesar de seu papel como capitão, ele tenha sido tratado com cautela nos últimos tempos. O'Neil só colocou Emegha em campo no domingo, a dez minutos do fim da partida.

Normalmente, Koeman divulga sua seleção definitiva para a Copa do Mundo no final de maio. A lista com no máximo 26 jogadores deve ser entregue à FIFA no início de junho.