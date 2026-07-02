Atacante com 2,6 milhões de seguidores retorna à Eredivisie

Ole Romeny está prestes a finalizar sua transferência para o Fortuna Sittard, segundo informa o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin. O jogador de 26 anos, natural de Nijmegen, vem do Oxford United.

O Fortuna já agendou o exame médico. Os últimos detalhes estão sendo acertados por todas as partes envolvidas.

Romeny ainda tinha contrato com o Oxford até meados de 2028. De acordo com o Transfermarkt, seu valor de mercado é de apenas 800.000 euros. Não se sabe qual será o valor que o Fortuna pagará.

O jogador de Nijmegen é extremamente popular nas redes sociais, pois defende a seleção da Indonésia.

Em dez partidas pela seleção indonésia, Romeny marcou seis gols e deu duas assistências. Isso já lhe rendeu 2,6 milhões de seguidores no Instagram.

No Oxford United, Romeny vem enfrentando dificuldades. Em 32 partidas pelo clube inglês, ele marcou apenas uma vez.

Na Holanda, Romeny já jogou, sucessivamente, pelo NEC, Willem II, FC Emmen e FC Utrecht.

Em Sittard, Romeny poderá se tornar companheiro de equipe do também jogador da seleção indonésia Justin Hubner, que já disputou dezoito partidas pela Indonésia.