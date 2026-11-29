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O Como venceu o grande duelo do fim de semana na Serie A contra a Juventus. A Velha Senhora jogou quase toda a partida com um jogador a menos após a expulsão de Randal Kolo Muani e perdeu por 3 a 0. Nico Paz e Anastasios Douvikas (2) marcaram os gols no Estádio Giuseppe Sinigaglia.

Com menos de cinco minutos de jogo, Kolo Muani perdeu o controle. Álex Valle puxou ostensivamente a camisa do francês, que se virou e acertou um soco no rosto do espanhol.

O árbitro Maurizio Mariani mostrou o cartão amarelo a Valle por segurar a camisa do adversário e expulsou Kolo Muani com um cartão vermelho direto. Mesmo com um jogador a menos, a Juventus conseguiu equilibrar a partida por bastante tempo.

O Como teve de lidar com lesões de Valle e Luis Milla. O time também escapou quando uma cavadinha de Andrea Cambiaso caiu por muito pouco sobre o gol, e não dentro dele.

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Pouco antes do intervalo, Paz abriu o placar. O argentino surpreendeu o goleiro Guglielmo Vicario ao cobrar uma falta diretamente para o gol, em vez de cruzar. Vicario ainda fez a defesa, mas a bola já havia ultrapassado por pouco a linha: 1 a 0.

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Com o gol marcado nos acréscimos, o Como foi para o intervalo em ótima situação. O time do técnico Cesc Fàbregas voltou ainda melhor para o segundo tempo e pressionou com frequência.

Pouco depois de uma hora de jogo, Douvikas ampliou a vantagem. O ex-atacante do FC Utrecht estava no lugar exato para desviar para o gol um chute de Samuele Ricci que havia mudado de direção.

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Na reta final, a dupla Paz e Douvikas voltou a aparecer. Paz deu um chapéu no adversário com sua elegância característica e cabeceou para Douvikas, que acertou um belo voleio no canto mais distante: 3 a 0.

O Como sobe para a quarta posição da Serie A, seis pontos atrás da líder Lazio. A Juventus está apenas em sétimo, abaixo do Frosinone, mas ainda à frente do Napoli, que também atravessa má fase e, mais cedo, não passou de um empate por 0 a 0 fora de casa com o Sassuolo, 18º colocado.