Um drama aconteceu neste sábado à noite com o Paris Saint-Germain. Na partida entre PSG e OGC Nice, Désiré Doué precisou deixar o campo com uma lesão grave.
O Nice, que atualmente ocupa a sexta posição na Ligue 1, começou com tudo. Logo aos oito minutos, Mohamed Amoura colocou o time da casa em vantagem.
Mas a equipe não pôde comemorar a vantagem por muito tempo. Aos 27 minutos, o árbitro marcou pênalti do outro lado após Xavier Mandza tocar a bola com a mão dentro da área.
O atacante Senny Mayulu cobrou com muita frieza e empatou: 1 a 1.
Um minuto depois, o PSG virou. Doué completou, na segunda trave, um cruzamento rasteiro de Achraf Hakimi: 2 a 1.
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Instantes depois, o atacante francês sofreu a lesão. Durante um drible, caiu no gramado com muita dor. Ele gritou e precisou ser retirado de maca.
Logo após a queda, o jogador da seleção francesa levou a mão ao joelho, o que pode indicar uma lesão grave. Ferran Torres foi escolhido para entrar em campo em vez de Mika Godts.
No segundo tempo, Godts acabou entrando. O ex-jogador do Ajax conseguiu um pênalti, mas o VAR anulou a marcação.
Na reta final, Ferran Torres marcou de perto o terceiro gol do PSG. Assim, o segundo gol do Nice, também na reta final, não foi suficiente. Placar final: 3 a 2.