O Al Nassr recebeu um desdobramento inesperado na negociação para a contratação de Hammam Al Hammami, ponta do Al Shabab eleito o melhor jogador da Copa do Golfo 27, depois que relatos da imprensa revelaram que o jogador ainda não definiu sua posição sobre a renovação de contrato com seu clube, em meio a um clima de insatisfação com a forma como a diretoria do Al Shabab lidou com as tentativas de transferência dele para o "Al Alami".

Segundo o programa "Al Montasaf", Al Hammami demonstrou incômodo com o desejo da diretoria do Al Shabab de concretizar uma troca com o Al Nassr, que incluiria a transferência do goleiro Nawaf Al Aqidi para o Al Shabab em troca de o clube ceder os serviços do ponta saudita, o que gerou ressalvas do jogador quanto à maneira como seu futuro está sendo tratado.

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Al Hammami, de 22 anos, tem uma situação contratual que lhe dá a oportunidade de tomar uma decisão importante sobre seu futuro, já que seu contrato com o Al Shabab termina ao fim da atual temporada, e ele tem o direito de entrar no período livre em janeiro próximo e assinar com qualquer outro clube sem precisar recorrer à diretoria de seu clube, transferindo-se para o novo time após o término do contrato no verão.

Esse desdobramento ocorre depois de uma valorização expressiva do jogador, após seu destaque com a seleção saudita no Golfo 27, onde contribuiu para a conquista do título pela Arábia Saudita pela quarta vez em sua história, além de receber o prêmio de melhor jogador do torneio, tornando-se um dos talentos locais mais cobiçados pelos grandes clubes.

O Al Nassr já havia manifestado interesse em contratar Al Hammami anteriormente, diante da necessidade de reforçar suas opções ofensivas com jovens elementos sauditas, mas o futuro da negociação permanece aberto, especialmente com o jogador ainda sem definir sua posição sobre a renovação do contrato e com os relatos que falaram de sua insatisfação com a proposta de troca entre os dois clubes.

Por outro lado, o Al Shabab enfrenta um desafio importante para manter seu talento, pois a continuidade do impasse nas negociações de renovação pode abrir as portas para sua saída de graça ao fim da temporada, com a possibilidade de outros clubes entrarem na disputa durante o período livre.

Entre o desejo do Al Nassr de contratar o jogador e sua posição sobre a forma como a negociação de sua transferência foi conduzida, os próximos meses serão decisivos para definir seu próximo destino, seja permanecendo no Al Shabab ou vivendo uma nova experiência na Liga Roshn.