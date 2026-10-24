Yoann Cathline irritou seus próprios torcedores na tarde de sábado, durante o jogo do FC Utrecht em casa contra o PEC Zwolle. Logo aos dois minutos, o atacante francês desperdiçou uma grande chance ao tentar resolver sozinho, embora seu companheiro Ángel Alarcón estivesse em posição muito melhor. Em parte por isso, o placar segue em 0 a 0 no intervalo, no Stadion Galgenwaard.

O FC Utrecht teve uma ótima oportunidade de abrir o placar quase imediatamente após o apito inicial. Depois de Didden insistir na jogada, um escanteio do PEC Zwolle deu origem a um contra-ataque veloz, no qual Cathline e Alarcón avançaram juntos contra um único defensor.

A situação de dois contra um parecia a oportunidade ideal para colocar o time da casa em vantagem. Cathline, porém, decidiu não passar para o companheiro, que estava completamente livre, e preferiu chutar. A bola saiu ao lado do gol do PEC Zwolle.

A jogada do francês irritou Jeroen Kapteijns. "Erro enorme do FC Utrecht logo de cara", escreveu o jornalista do De Telegraaf no X. "A situação de dois contra um acaba sendo desperdiçada de forma desastrosa porque Cathline não se dispõe a tocar para Alarcón, que estava livre, e depois chuta para fora."

Kapteijns considera que o atacante deveria simplesmente ter servido o companheiro e não poupou críticas. "O francês ficou mal na foto", avaliou. O jornalista também se dirigiu ao técnico do FC Utrecht: "Anthony Correia bem que pode dedicar uma conversa séria a isso depois do jogo. Nessa jogada, você simplesmente tem que passar para o companheiro que está em posição melhor."

A jogada de Cathline também deixou Kees Kwakman perplexo. Ele analisou o lance durante o intervalo na ESPN. "Às vezes, você se pergunta o que passa pela cabeça de um jogador", começou o comentarista. "Cathline pode tocar para ele uma, duas, três, quatro vezes, mas parece não ter a menor intenção de fazer isso. Se no fim você decide não passar, tudo bem, mas acho que ele nunca cogitou sequer tocar a bola."

Segundo Kwakman, Cathline só pensava em marcar o próprio gol. "Ele só pensou: 'Vou eu mesmo'", afirmou o ex-jogador, que também comentou a reação de Alarcón. "Aliás, acho que ele até reagiu de forma comedida. Se eu estivesse no lugar dele, teria ficado muito irritado. Não consigo entender como alguém não passa essa bola."

Kwakman ressaltou que Alarcón tinha espaço de sobra para finalizar. "Não é como se Aartsen estivesse marcando Alarcón tão bem assim. Ele opta claramente por marcar Cathline e deixa Alarcón livre." O comentarista foi direto ao falar da chance perdida: "Na verdade, o Utrecht deveria ter feito 1 a 0 depois de dois minutos."







