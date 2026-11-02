O jogador inglês Anthony Gordon demonstrou uma personalidade forte durante sua primeira aparição na mídia, ao falar sobre sua experiência de adaptação ao Barcelona.

O ponta inglês falou à imprensa na véspera do confronto com o Aston Villa pela Liga dos Campeões da Europa, e não teve problema algum em admitir que ainda não mostrou o seu melhor.

O jornal Sport publicou as declarações de Gordon durante a coletiva de imprensa de apresentação, na qual ele expressou enorme gratidão pela recepção que teve por parte da torcida, prometendo trabalhar para retribuir esse carinho com gols e títulos.

Gordon disse: "Comecei muito bem, mas sei que posso dar mais. Ainda não mostrei o meu melhor".

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E acrescentou: "Cobro de mim mesmo marcar e dar assistências, assumir a responsabilidade ou mudar o rumo das partidas. São essas as coisas que os melhores jogadores do mundo fazem".

E enfatizou: "Talvez às vezes eu precise ser mais egoísta, não passar tanto a bola, driblar mais e tentar marcar mais gols, porque é isso que ajuda o time a vencer as partidas".

Gordon não considerou que esteja disputando uma vaga no time titular com Karim Adeyemi, afirmando: "Sinceramente, eu só compito comigo mesmo. O sucesso ou o fracasso dos outros não me afeta. Eu me concentro em tentar apresentar o meu melhor nível, seja jogando 5 minutos ou 90 minutos".

E continuou: "Todos os jogadores que estão no vestiário, assim como o treinador Flick, me ajudam muito. Especialmente os jogadores que falam inglês, como o Eric García, por exemplo. Eu entendo quase tudo, mas se há algo que não entendo, todos me ajudam".

Sobre a derrota diante do Paris Saint-Germain e do Real Madrid, o jogador inglês considera que "o Paris Saint-Germain e o Real Madrid não são melhores do que nós, apesar de terem conseguido nos vencer".

E explicou: "O time francês teve um período de descanso maior do que o nosso e chegou à partida em melhores condições físicas. Contra o Real Madrid, poderíamos ter vencido, e acho que fomos a melhor equipe e criamos várias oportunidades, embora não tenhamos apresentado o nosso nível habitual. Mas nós podemos vencer qualquer time".

Ao falar sobre o Aston Villa, Gordon elogiou o time inglês, afirmando que ele conta com um dos melhores treinadores do mundo, que é Unai Emery.