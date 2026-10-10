Mario Been não entende nada do fato de Luciano Valente não ter sido incluído na seleção da Holanda na última Data Fifa. O analista afirmou no ESPN que o jogador do Feyenoord tinha mais direito a uma convocação do que o meio-campista da Lazio Kenneth Taylor.

Valente começou muito bem a temporada. O meio-campista, que desde esta temporada também é o capitão, tem sido escalado como ponta esquerda por dentro e, segundo Been, desempenha essa função mais do que bem. O jogador de Groningen, de 23 anos, já marcou quatro gols na Eredivisie e ainda deu uma assistência.

"Você vê o papel do Valente, é uma função muito livre partindo do lado esquerdo. Aqui ele até aparece na posição de camisa 10 para ao menos deixar uma bola pronta", diz Been ao recorrer às imagens do jogo fora de casa contra o PEC Zwolle (0 a 7).

"E isso também é uma qualidade", observa Been ao ver um lindo passe em profundidade de Valente a partir do próprio campo. "Ele tem visão para encontrar jogadores atacando em profundidade, é um jogador de qualidade. Todo o Feyenoord passou a jogar melhor desde que Valente atua nessa posição."

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"O meio-campo está melhor, você tem com Zechiël, claro, muita profundidade e capacidade de chegada. Dois jogadores de contenção com Targhalline e Vanhoutte, e Valente tem uma função livre e mostra isso toda semana."

"Ele já fez quatro gols, isso já é exatamente o mesmo que nas 84 partidas que disputou pelo FC Groningen e no ano passado pelo Feyenoord", exagera um pouco Been sobre Valente, que marcou 10 gols em 94 jogos pelo Groningen. "Ele está se sentindo bem, é um jogador de muita qualidade e eu acho que ele poderia estar na seleção da Holanda."

O apresentador Jan Joost van Gangelen vai além ao afirmar que Valente deveria ter estado na primeira convocação da Holanda de Xavi. "Taylor estava lá", responde Been. "Só para citar um exemplo. Acho que, na verdade, ele tinha mais direito a isso."

"De qualquer forma, é um jogador que pertence àquele nível, porque tem qualidade para isso", diz Been, que acredita que Valente está feliz com sua nova posição. "Está andando muito bem e ele chega a situações em que, em todo jogo, entra pelo menos cinco vezes na área. Esse sempre foi o problema dele."

"Ele tinha pouca capacidade de marcar gols, e o número de assistências também podia ser melhor. E agora, vendo isso, ele é realmente muito importante para o Feyenoord neste momento. O time inteiro joga melhor. Se você se sacrifica por isso e, com isso, também joga melhor, acho que é uma faca de dois gumes", conclui Been.



