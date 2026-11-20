Como assistir a Aston Villa x Sunderland com uma VPN

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 10:00 Villa Park

O Aston Villa recebe o Sunderland no Villa Park pela Premier League, e a equipe de Unai Emery busca encerrar uma sequência de resultados irregulares no campeonato nacional.

O Villa chega ao confronto sem vencer há quatro jogos, com dois empates e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em um emocionante 4 a 4 contra o Manchester United no Villa Park, resultado que evidenciou tanto sua força ofensiva quanto suas fragilidades defensivas nesta temporada.

O elenco de Emery enfrenta uma extensa lista de lesões. Amadou Onana, que renovou recentemente seu contrato apesar de estar afastado por uma grave lesão no joelho, segue indisponível, assim como Matteo Ruggeri, Aaron Wan-Bissaka, Johan Manzambi e Matty Cash.

O Sunderland chega a Birmingham após vencer o Chelsea por 1 a 0 em sua partida mais recente pela Premier League, resultado que deu à equipe de Regis Le Bris o impulso de que precisava depois de duas derrotas consecutivas. O Sunderland ocupa a 19ª posição na tabela e encara este confronto com grande urgência.

Le Bris não conta com vários jogadores importantes, entre eles Romaine Mundle, Daniel Ballard, Habib Diarra, Granit Xhaka, Juan Riquelme Angulo e Brian Brobbey, o que colocará à prova a profundidade das opções disponíveis.

Com o Villa em 10º e o Sunderland perto da última posição, a distância entre eles na tabela conta apenas parte da história. Os dois clubes chegam ao confronto com preocupações quanto à fase recente, e o resultado pode ter implicações importantes para ambos.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Aston Villa x Sunderland.

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