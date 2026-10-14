Aston Villa atropela o Fenerbahçe com atuação de gala

O Aston Villa chegou a seis pontos na fase de liga da Champions League. Vencedor da Liga Europa, o time foi muito superior ao fraco Fenerbahçe nesta quarta-feira, no Villa Park, e venceu por 6 a 0. Nathan Aké começou como titular pela equipe turca, enquanto Nicolas Jackson foi um dos protagonistas da vitória.
O time da casa pediu pênalti aos sete minutos, quando Archie Gray caiu no gramado, mas a arbitragem não marcou a infração. Poucos minutos depois, o Aston Villa abriu o placar com Johan Manzambi, cujo chute desviou antes de entrar.
O Fenerbahçe saiu um pouco da defensiva, mas encontrou Zion Suzuki inspirado, com duas belas defesas. Foi o Aston Villa, porém, que ampliou. Jackson não deu chances ao goleiro Ederson com um chute forte da entrada da área. Os visitantes lamentaram quando Oguz Aydin acertou o travessão nos minutos finais do primeiro tempo.
Aos 39 minutos, Jackson marcou seu segundo gol da noite em uma bela jogada com Ross Barkley. Assim, o Fenerbahçe já parecia não ter chances de conseguir um bom resultado no Villa Park antes mesmo do intervalo. Enquanto isso, o príncipe William acompanhava satisfeito a atuação da equipe de Unai Emery.
O Aston Villa continuou dominando o clube turco após o intervalo. Ederson parou Ibrahim Mbaye, e Matty Cash chutou por muito pouco para fora. Na metade do segundo tempo, Mbaye não acreditou ao desperdiçar uma grande chance de fazer o quarto gol.
O 4 a 0 veio quando İsmail Yüksek cometeu um pênalti, convertido por Barkley. Romelu Lukaku ainda entrou em campo pelos visitantes nos minutos finais, mas já era tarde demais para evitar a goleada. Pouco depois, Barkley fez o quinto gol, para alegria dos torcedores do Villa.
E não parou por aí: nos minutos finais, Tammy Abraham saiu do banco e fechou o placar em 6 a 0, completando para o gol de muito perto.
Foi, portanto, uma vitória folgada do Villa, que teve um início de temporada difícil na Premier League. O Fenerbahçe terá uma nova chance no sábado, quando receberá o Alanyaspor em Istambul.