Aston Villa antes da proposta: Al-Hilal encaminha a contratação de Ollie Watkins

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, fechou a contratação do astro do Aston Villa, Ollie Watkins, durante a atual janela de transferências de verão.

Fabrizio Romano, especialista em transferências, escreveu em sua conta no "X": "Urgente: agora, o Al-Hilal chegou a um acordo sobre todos os detalhes do negócio para contratar Ollie Watkins, vamos lá".

E completou: "Detalhes exclusivos: o Aston Villa aceitou agora a última proposta no valor de 58,4 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus, pelo atacante inglês. Sinal verde do Aston Villa, e o jogador viajará para a Arábia Saudita nesta semana".

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O Al-Hilal havia se movimentado nos últimos dias para contratar Watkins, na busca por um novo atacante para reforçar seu setor ofensivo, especialmente com a continuidade da incerteza em torno do futuro do francês Karim Benzema no clube, apesar de o jogador ter afirmado seu desejo de permanecer.



