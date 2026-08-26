O Al-Hilal, da Arábia Saudita, fechou a contratação do astro do Aston Villa, Ollie Watkins, durante a atual janela de transferências de verão.

Fabrizio Romano, especialista em transferências, disse em sua conta no "X": "Urgente: agora, o Al-Hilal chegou a um acordo sobre todos os detalhes da operação para contratar Ollie Watkins, vamos lá".

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E completou: "Detalhes exclusivos: o Aston Villa acaba de aceitar a última proposta no valor de 58,4 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em variáveis pelo atacante inglês. Sinal verde do Aston Villa, e o jogador viajará para a Arábia Saudita ainda esta semana".

O Al-Hilal havia se movimentado nos últimos dias para contratar Watkins, na busca por um novo atacante para reforçar seu setor ofensivo, especialmente com a persistência da incerteza em torno do futuro do francês Karim Benzema no clube, apesar de o jogador ter reafirmado seu desejo de permanecer.



