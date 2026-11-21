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A Lazio reforçou sua posição na liderança da Serie A na tarde de sábado. Tijjani Noslin comandou a equipe e teve papel decisivo na vitória por 3 a 0 sobre o Lecce, com dois gols.

Antes da partida em Roma, a Lazio já liderava o Campeonato Italiano. A equipe de Gennaro Gattuso soma agora 32 pontos em 12 jogos e segue invicta.

A Lazio abriu o placar aos 25 minutos. Noslin subiu mais alto que seu marcador para aproveitar o cruzamento de Gustav Isaksen e cabeceou para o gol.

Depois do primeiro gol, as duas equipes tiveram algumas oportunidades menores, mas nenhuma chance realmente clara foi criada.

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No segundo tempo, primeiro o Lecce e depois a Lazio levaram perigo em cobranças de escanteio. Tiago Gabriel cabeceou por cima pelo time visitante, enquanto um chute de Davide Frattesi foi defendido.

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Pouco depois, a Lazio ampliou a vantagem. Após uma bela jogada, Kenneth Taylor recebeu a bola dentro da área e deu um passe de calcanhar para Noslin, que marcou em um chute que desviou no goleiro: 2 a 0.

Minutos mais tarde, Taylor quase deu sua segunda assistência. Seu passe encontrou Reda Belahyane, que bateu no canto esquerdo, mas o goleiro fez a defesa.

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Nos minutos finais, Fratessi ainda fez o terceiro da Lazio com um belo chute de fora da área: 3 a 0.

Com os dois gols, Noslin chegou a oito nesta temporada da Serie A. Ele divide a segunda posição da artilharia com Donyell Malen.

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Gustavo Varela segue como artilheiro. O atacante do Monza tem nove gols e, por isso, desperta o interesse de clubes como Juventus e Napoli.