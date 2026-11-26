Como assistir a Southampton x Middlesbrough com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Championship - Rodada 18 27 de nov. de 2026 - 15:00 St. Mary's Stadium

O Southampton recebe o Middlesbrough no St. Mary's Stadium, em um confronto da Championship entre o sexto colocado e o líder.

O time de Tonda Eckert chega invicto há dois jogos. Empatou por 1 a 1 com o Sheffield United na noite de terça-feira, três dias depois de vencer o Derby County por 2 a 0.

Esse resultado deixou o Southampton entre os seis primeiros, mas o time não tem sido consistente. A derrota por 1 a 0 para o Preston North End fora de casa no início deste mês e o empate por 1 a 1 com o West Bromwich Albion mostram como os jogos têm sido equilibrados.

O Middlesbrough chega como líder da competição sob o comando de Kim Hellberg. Venceu o Swansea City por 2 a 1 na terça-feira, depois de bater o Bristol City por 2 a 0 no sábado.

O time de Hellberg perdeu apenas uma das últimas cinco partidas, por 2 a 0 para o Wrexham fora de casa. Nesse período, também não sofreu gols contra o Charlton Athletic e o Bristol City.

As equipes empataram por 1 a 1 no St. Mary's em setembro de 2025, mas o Middlesbrough venceu por 4 a 0 no Riverside em janeiro.