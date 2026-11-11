Como assistir a San Marino x Belarus com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações C - Rodada 5 12 de nov. de 2026 - 14:45 Stadio Olimpico San Marino

San Marino recebe Belarus no Stadio Olimpico, em Serravalle, pela Liga C da Liga das Nações da UEFA. As duas seleções já se enfrentaram uma vez nesta edição.

Bearus chega em boa fase e ocupa a segunda posição do grupo após uma sequência de resultados que inclui uma vitória convincente por 4 a 0 sobre San Marino no início de outubro. A equipe de Viktor Goncharenko tentará aproveitar o embalo e consolidar sua posição na classificação.

San Marino, por outro lado, tem enfrentado dificuldades ao longo desta edição da Liga das Nações. A equipe de Roberto Cevoli perdeu suas últimas cinco partidas oficiais, sofrendo muitos gols em várias delas, e tentará evitar uma repetição da goleada sofrida no primeiro confronto.

Os donos da casa têm mostrado resistência diante de adversidades constantes, mas a diferença de qualidade entre as duas seleções ficou evidente nos resultados recentes. San Marino ainda não somou pontos neste grupo da Liga das Nações.

Bearus não teve uma campanha perfeita. Um empate com a Finlândia e uma derrota para a Albânia no início da competição mostraram que a equipe não é imbatível. Ainda assim, sua trajetória geral no grupo tem sido de evolução.

Para quem quer acompanhar a partida, veja tudo o que você precisa saber sobre onde assistir a San Marino x Belarus.

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