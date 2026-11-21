Como assistir a River Plate x Lanús com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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Escolha uma VPN confiável . Selecione um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Selecione um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Campeonato Argentino - 1/8 22 de nov. de 2026 - 17:00

O River Plate recebe o Lanús pela Liga Profesional, e a equipe de Leonardo Ponzio busca dar sequência à boa fase recente no Estadio Monumental.

O River chega em um momento razoável. Três vitórias nos últimos cinco jogos pela Liga Profesional mantiveram a equipe na disputa, embora a derrota para o Boca Juniors no início de novembro tenha servido de lembrete de como são pequenas as margens neste nível.

O Lanús chega a este confronto em um ritmo diferente. A equipe de Mauricio Pellegrino empatou três dos últimos cinco jogos, uma sequência que reflete um time difícil de vencer, mas que tem encontrado dificuldades para fazer a diferença nos momentos decisivos.

Os visitantes estão em quinto lugar no Grupo A do Apertura, enquanto o River ocupa a segunda posição no Grupo B do Apertura. As duas equipes ainda têm objetivos em jogo à medida que a temporada argentina se aproxima do fim.

Para quem quer assistir a River Plate x Lanús ao vivo, as informações sobre a transmissão estão detalhadas abaixo.

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