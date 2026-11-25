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Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Parc des Princes

O Parc des Princes, em Paris, recebe PSG x Roma, jogo da Champions League que coloca frente a frente o líder da tabela e um time em busca de pontos importantes.

Os atuais campeões europeus chegam ao confronto com 12 vitórias consecutivas em todas as competições. A mais recente veio em Nice, onde a equipe de Luis Enrique saiu atrás no placar e venceu por 3 a 2, com um gol de Ferran Torres a cinco minutos do fim.

A vitória na Costa Azul, porém, teve um custo alto. Desire Doue sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e passará por cirurgia até o fim do mês, enquanto Khvicha Kvaratskhelia está fora desde o jogo de outubro contra o Barcelona devido à mesma lesão.

A Roma de Gian Piero Gasperini vive um ótimo momento no campeonato. A vitória por 5 a 1 sobre o Parma levou o time a dois pontos da líder Lazio, graças aos quatro gols de Donyell Malen.

Na Europa, a campanha tem sido menos regular. A derrota por 3 a 2 para o Manchester United na última partida pela Champions League pesa na classificação, e a Roma quer melhorar sua situação em Paris.

A tarefa é difícil, já que o PSG marcou seis gols contra o Villarreal diante de sua torcida no jogo europeu anterior. Gasperini terá de encontrar uma forma de conter um ataque que, apesar das ausências, tem qualidade de sobra.

Confira todas as informações sobre canal de TV, transmissão ao vivo e horário para acompanhar a partida.

Notícias dos times

Pelo PSG, Luis Enrique deve escalar Safonov no gol, com Pacho, Zabarnyi e Lucas Hernandez na defesa e Hakimi pela direita. No meio-campo, a previsão é de Fabian Ruiz, Joao Neves e Vitinha, enquanto Ferran Torres, Akliouche e Mayulu são esperados no ataque. Essa é a provável escalação no momento, sem desfalques ou suspensos informados.

A Roma de Gasperini deve contar com Vasquez no gol, com Mancini, Hermoso e Balerdi à sua frente. Cristante, Molina, De Roon e Wesley são esperados no meio-campo, enquanto Soulé, Mora e Malen formariam o ataque. Também não há ausências registradas na Roma, e novas informações devem chegar mais perto do início da partida.

Momento dos times

O PSG chega a este confronto com cinco vitórias nos últimos cinco jogos. A mais recente foi por 3 a 2 sobre o Nice, pela Ligue 1, precedida pelo 1 a 0 sobre o Troyes, pelo 6 a 0 sobre o Villarreal na Champions League, pelo 5 a 1 sobre o Le Havre e pelo 2 a 0 sobre o Lyon. No total, o time parisiense marcou 17 gols e sofreu apenas três, sem ser vazado em três partidas.

A Roma soma quatro vitórias e uma derrota no mesmo período. O triunfo mais recente foi o 5 a 1 sobre o Parma, após o 3 a 0 sobre o Sassuolo, o 5 a 2 sobre a Udinese e o 4 a 2 sobre o Cagliari. O único tropeço foi a derrota por 3 a 2 para o Manchester United na Champions League. A Roma marcou 19 gols e sofreu oito.

Confrontos anteriores

São pouquíssimos os confrontos anteriores entre os dois times. O único registro recente é de um amistoso disputado em 1º de agosto de 2010, que terminou em 1 a 1. O retrospecto, portanto, é de um empate, com um gol para cada lado, e o duelo pela Champions League tem ares de confronto quase inédito.

Classificação

Na Champions League, o PSG ocupa a primeira posição na tabela, enquanto a Roma está em 20º lugar. Para os parisienses, é a chance de consolidar a liderança; para a Roma, de dar um passo importante rumo a uma classificação mais tranquila.