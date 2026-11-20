Como assistir a Nice x Paris Saint-Germain com uma VPN

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Campeonato Francês - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 11:15 Allianz Riviera

O Paris Saint-Germain vai ao Allianz Riviera enfrentar o Nice pela Ligue 1 no sábado, 12 de dezembro de 2026, em busca de ampliar sua vantagem na liderança da tabela.

O PSG chega ao sul da França em ótima fase. A equipe de Luis Enrique venceu seus últimos cinco jogos, marcou 14 gols e sofreu apenas três nesse período. Sua partida mais recente foi uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Troyes, entre uma goleada por 6 a 0 sobre o Villarreal e uma vitória convincente por 4 a 2 sobre o Barcelona na Champions League.

O Nice, porém, não é um adversário fácil em casa. A equipe de Olivier Pantaloni venceu quatro de seus últimos cinco jogos na Ligue 1 e marcou 11 gols nesse período. Sua única derrota nessa sequência foi para o Lyon, e o time chega a esta partida após três vitórias consecutivas no campeonato.

Os visitantes não contarão com Khvicha Kvaratskhelia, que ficará afastado por um longo período após romper o ligamento cruzado anterior durante o confronto com o Barcelona pela Champions League, em outubro. O ponta georgiano confirmou que espera ficar cerca de seis meses sem jogar.

Pelo Nice, o capitão e experiente meio-campista Axel Witsel aparece na escalação provável, enquanto Pantaloni busca impor a força física de sua equipe no meio-campo contra um dos elencos mais talentosos tecnicamente da Europa.

O PSG lidera a Ligue 1 com 23 pontos, dois à frente do Lille, segundo colocado. Em sexto lugar, o Nice tentará reduzir a distância para as vagas nas competições europeias com um resultado expressivo em casa.