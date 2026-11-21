Como assistir a Lorient x Rennes com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra região do mundo onde pode haver restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Campeonato Francês - Rodada 11 22 de nov. de 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

O Lorient recebe o Rennes no Stade du Moustoir, em Lorient, para uma partida da Ligue 1 no domingo, 13 de dezembro de 2026.

O Lorient chega em boa fase. A equipe de Alexandre Dujeux venceu três dos últimos cinco jogos pela liga, incluindo a vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Le Havre em 8 de novembro, que evidenciou sua melhora defensiva nas últimas semanas.

O Rennes, por outro lado, chega para esta viagem em meio à irregularidade. A equipe de Franck Haise perdeu três dos últimos cinco jogos em todas as competições e sofreu nove gols nesse período. Agora, vai a Lorient após uma derrota em casa por 2 a 1 para o Lille.

O histórico do confronto traz mais um elemento de interesse. O Lorient goleou o Rennes por 4 a 0 neste estádio em agosto de 2025, mas o Rennes deu o troco com uma vitória por 2 a 0 no Roazhon Park em janeiro de 2026.

Os dois clubes estão na metade superior da tabela da Ligue 1, com o Rennes em oitavo e o Lorient em décimo. Por isso, os pontos em disputa têm peso na classificação.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a Lorient x Rennes ao vivo, incluindo horário, notícias das equipes e retrospecto recente.

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