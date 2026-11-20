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Campeonato Italiano - Rodada 12 21 de nov. de 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Rome

Lazio x Lecce tem transmissão ao vivo pelo DAZN, que detém os direitos de todas as 380 partidas da Serie A 2026/27. Veja abaixo as opções para acompanhar o jogo por streaming.

A Lazio volta ao Olímpico para defender a liderança da Serie A contra o Lecce, no jogo que abre a 14ª rodada do campeonato no sábado, 21 de novembro de 2026.

A Lazio chega em ótima fase: são quatro vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato, com apenas um empate, o 1 a 1 em casa contra o Napoli, interrompendo uma sequência impressionante. A equipe de Gennaro Gattuso marcou 14 gols e sofreu apenas quatro nesse período, com resultados expressivos como o 6 a 2 na casa do Sassuolo e o 3 a 0 fora de casa contra a Juventus.

O Lecce, 14º colocado, busca pontos importantes para se afastar da zona de perigo. A equipe de Eusebio Di Francesco somou uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco rodadas, e seu resultado positivo mais recente foi o empate por 1 a 1 contra o Torino.

Gattuso volta a contar com Davide Frattesi, que retornou da seleção com problemas físicos, mas foi declarado plenamente disponível após uma semana de treinos normais com o grupo. Albert Gudmundsson também retorna após semanas afastado por uma lesão no ombro sofrida enquanto estava com a seleção: o islandês está pronto para ganhar espaço, embora dificilmente comece como titular.

Mattia Zaccagni e Nuno Tavares, por outro lado, seguem fora porque não se recuperaram a tempo. Pedraza atuará pelo lado esquerdo, enquanto Diogo Leite ocupará o lugar de Sutalo no centro da defesa.

Confira todas as informações para saber onde acompanhar a partida na TV e no streaming.

Notícias das equipes

Gattuso volta a contar com Frattesi, que treinou com o grupo durante toda a semana e está 100%. Gudmundsson também volta a ficar à disposição após retornar aos treinos com o grupo na quinta-feira, 12 de novembro, depois de um longo período afastado por uma lesão no ombro. Na defesa, Diogo Leite substituirá Sutalo, enquanto Pedraza atuará pelo lado esquerdo no lugar de Nuno Tavares. Zaccagni, Marusic e Furlanetto também estão fora.

O Lecce não poderá contar com Santiago Pierotti e Ivan Ilic. Di Francesco apostará na escalação habitual, com Falcone no gol e Geubbels e N'Dri no ataque. As escalações oficiais serão atualizadas mais perto do apito inicial.

Momento das equipes

A Lazio conquistou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos da Serie A. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Cagliari; antes disso, a equipe havia vencido o Sassuolo por 6 a 2 e a Juventus por 3 a 0, ambos fora de casa. A Lazio marcou 14 gols e sofreu quatro nesse período, com apenas um jogo sem vitória: o empate por 1 a 1 em casa contra o Napoli.

O Lecce obteve uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco rodadas. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 contra o Torino; nesse período, a equipe perdeu por 5 a 1 para o Frosinone e por 2 a 0 para a Juventus, somando apenas quatro pontos. O Lecce marcou seis gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as equipes aconteceu em 24 de janeiro de 2026, quando Lecce e Lazio empataram por 0 a 0 na Puglia. Antes disso, a Lazio havia vencido por 2 a 0 em casa em novembro de 2025, e o Lecce havia ganhado por 1 a 0 no Olímpico em maio de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Serie A, a Lazio venceu duas vezes, o Lecce venceu duas, e houve um empate.

Classificação

Na Serie A, a Lazio ocupa a primeira posição, enquanto o Lecce está em 14º lugar.