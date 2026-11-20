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Lazio x Lecce tem transmissão ao vivo pelo DAZN, que detém os direitos de todas as 380 partidas da Serie A 2026/27. Veja abaixo as opções para acompanhar o jogo por streaming.
A Lazio volta ao Olímpico para defender a liderança da Serie A contra o Lecce, no jogo que abre a 14ª rodada do campeonato no sábado, 21 de novembro de 2026.
A Lazio chega em ótima fase: são quatro vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato, com apenas um empate, o 1 a 1 em casa contra o Napoli, interrompendo uma sequência impressionante. A equipe de Gennaro Gattuso marcou 14 gols e sofreu apenas quatro nesse período, com resultados expressivos como o 6 a 2 na casa do Sassuolo e o 3 a 0 fora de casa contra a Juventus.
O Lecce, 14º colocado, busca pontos importantes para se afastar da zona de perigo. A equipe de Eusebio Di Francesco somou uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco rodadas, e seu resultado positivo mais recente foi o empate por 1 a 1 contra o Torino.
Gattuso volta a contar com Davide Frattesi, que retornou da seleção com problemas físicos, mas foi declarado plenamente disponível após uma semana de treinos normais com o grupo. Albert Gudmundsson também retorna após semanas afastado por uma lesão no ombro sofrida enquanto estava com a seleção: o islandês está pronto para ganhar espaço, embora dificilmente comece como titular.
Mattia Zaccagni e Nuno Tavares, por outro lado, seguem fora porque não se recuperaram a tempo. Pedraza atuará pelo lado esquerdo, enquanto Diogo Leite ocupará o lugar de Sutalo no centro da defesa.
Confira todas as informações para saber onde acompanhar a partida na TV e no streaming.
Notícias das equipes
Prováveis escalações de Lazio x Lecce
Time titular
Técnico
- G. Gattuso
- E. Di Francesco
Gattuso volta a contar com Frattesi, que treinou com o grupo durante toda a semana e está 100%. Gudmundsson também volta a ficar à disposição após retornar aos treinos com o grupo na quinta-feira, 12 de novembro, depois de um longo período afastado por uma lesão no ombro. Na defesa, Diogo Leite substituirá Sutalo, enquanto Pedraza atuará pelo lado esquerdo no lugar de Nuno Tavares. Zaccagni, Marusic e Furlanetto também estão fora.
O Lecce não poderá contar com Santiago Pierotti e Ivan Ilic. Di Francesco apostará na escalação habitual, com Falcone no gol e Geubbels e N'Dri no ataque. As escalações oficiais serão atualizadas mais perto do apito inicial.
Momento das equipes
A Lazio conquistou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos da Serie A. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Cagliari; antes disso, a equipe havia vencido o Sassuolo por 6 a 2 e a Juventus por 3 a 0, ambos fora de casa. A Lazio marcou 14 gols e sofreu quatro nesse período, com apenas um jogo sem vitória: o empate por 1 a 1 em casa contra o Napoli.
O Lecce obteve uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco rodadas. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 contra o Torino; nesse período, a equipe perdeu por 5 a 1 para o Frosinone e por 2 a 0 para a Juventus, somando apenas quatro pontos. O Lecce marcou seis gols e sofreu nove nesses cinco jogos.
Confrontos anteriores
Confrontos
O último confronto entre as equipes aconteceu em 24 de janeiro de 2026, quando Lecce e Lazio empataram por 0 a 0 na Puglia. Antes disso, a Lazio havia vencido por 2 a 0 em casa em novembro de 2025, e o Lecce havia ganhado por 1 a 0 no Olímpico em maio de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Serie A, a Lazio venceu duas vezes, o Lecce venceu duas, e houve um empate.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|9
|2
|0
|25
|9
|+16
|29
E
V
V
V
V
|2
|11
|9
|1
|1
|28
|13
|+15
|28
V
D
V
V
V
|3
|11
|8
|3
|0
|31
|10
|+21
|27
V
V
V
E
V
|4
|11
|7
|3
|1
|23
|13
|+10
|24
V
V
D
V
V
|5
|11
|7
|2
|2
|18
|10
|+8
|23
D
V
V
V
V
|6
|11
|6
|2
|3
|24
|15
|+9
|20
D
V
V
E
V
|7
|11
|5
|3
|3
|15
|12
|+3
|18
E
V
D
V
D
|8
|11
|5
|2
|4
|16
|14
|+2
|17
V
V
V
V
D
|9
|11
|5
|1
|5
|10
|15
|-5
|16
V
D
D
D
D
|10
|11
|4
|3
|4
|18
|14
|+4
|15
E
D
V
E
D
|11
|11
|4
|2
|5
|15
|17
|-2
|14
E
D
D
V
V
|12
|11
|4
|2
|5
|17
|20
|-3
|14
V
D
E
E
D
|13
|11
|4
|1
|6
|11
|16
|-5
|13
D
V
V
V
D
|14
|11
|3
|1
|7
|12
|22
|-10
|10
E
D
D
D
V
|15
|11
|2
|3
|6
|17
|25
|-8
|9
E
V
E
D
D
|16
|11
|2
|2
|7
|9
|17
|-8
|8
D
V
E
D
D
|17
|11
|2
|2
|7
|16
|29
|-13
|8
D
D
D
D
D
|18
|11
|2
|1
|8
|17
|25
|-8
|7
D
D
D
D
V
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
V
D
D
D
V
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
D
D
E
D
D
Na Serie A, a Lazio ocupa a primeira posição, enquanto o Lecce está em 14º lugar.