Como assistir a Brest x Lyon com uma VPN

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. Escolha um provedor de serviços de VP de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Campeonato Francês - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 11:15 Stade Francis le Ble

O Brest recebe o Lyon no Stade Francis-Le Blé, em Brest, no domingo, 8 de novembro, em uma partida da Ligue 1 que ganhou um ingrediente extra após uma semana turbulenta para os visitantes.

O Lyon chega à Bretanha sob o comando interino de Jorge Maciel, depois que Paulo Fonseca deixou o clube no meio da temporada para assumir o Sporting, em Portugal. Maciel, que era auxiliar de Fonseca, assume a equipe enquanto o clube busca um substituto permanente.

O Brest ocupa a 11ª posição na Ligue 1 e chega a esta partida em um momento de altos e baixos. A equipe de Julien Lachuer venceu o Lorient por 2 a 0 na última rodada, mas tem sido irregular, com apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

O Lyon, atualmente em quarto lugar na tabela, lida com uma extensa lista de lesionados que inclui Ernest Nuamah, Ikoma Lois Openda, Tyler Morton e Pavel Sulc. Maciel precisará dar estabilidade a um elenco que empatou em 1 a 1 com a Real Sociedad pela Liga Europa na quinta-feira.

Os visitantes ainda têm jogadores de qualidade. Corentin Tolisso, Julien Duranville e Tanner Tessmann devem participar da partida, e o Lyon marcou oito gols nos últimos cinco jogos apesar da turbulência vivida pelo clube.

Para o Brest, as ausências de Raphael Le Guen e Brendan Chardonnet por lesão aumentam as preocupações defensivas antes de um jogo que a equipe quer vencer para subir na tabela.

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