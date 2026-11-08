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Assista a Brest x Lyon ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e via streaming?

Brest x Lyon
Brest
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Campeonato Francês

Guia completo de como assistir a Brest x Lyon ao vivo pela Ligue 1 hoje.

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Prévia da partida

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Campeonato Francês - Rodada 10
Stade Francis le Ble

O Brest recebe o Lyon no Stade Francis-Le Blé, em Brest, no domingo, 8 de novembro, em uma partida da Ligue 1 que ganhou um ingrediente extra após uma semana turbulenta para os visitantes.

O Lyon chega à Bretanha sob o comando interino de Jorge Maciel, depois que Paulo Fonseca deixou o clube no meio da temporada para assumir o Sporting, em Portugal. Maciel, que era auxiliar de Fonseca, assume a equipe enquanto o clube busca um substituto permanente.

O Brest ocupa a 11ª posição na Ligue 1 e chega a esta partida em um momento de altos e baixos. A equipe de Julien Lachuer venceu o Lorient por 2 a 0 na última rodada, mas tem sido irregular, com apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

O Lyon, atualmente em quarto lugar na tabela, lida com uma extensa lista de lesionados que inclui Ernest Nuamah, Ikoma Lois Openda, Tyler Morton e Pavel Sulc. Maciel precisará dar estabilidade a um elenco que empatou em 1 a 1 com a Real Sociedad pela Liga Europa na quinta-feira.

Os visitantes ainda têm jogadores de qualidade. Corentin Tolisso, Julien Duranville e Tanner Tessmann devem participar da partida, e o Lyon marcou oito gols nos últimos cinco jogos apesar da turbulência vivida pelo clube.

Para o Brest, as ausências de Raphael Le Guen e Brendan Chardonnet por lesão aumentam as preocupações defensivas antes de um jogo que a equipe quer vencer para subir na tabela.

Confira tudo o que você precisa saber sobre onde assistir a Brest x Lyon ao vivo.

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Prováveis escalações de Brest x Lyon

4-2-3-1
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Brest
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Formação
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Lyon
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4-3-3
E. SelvikE. SelvikG. LlorisG. LlorisL. TousartL. TousartK. LalaK. LalaB. LockoB. LockoK. DoumbiaK. DoumbiaM. BaldeM. BaldeP. MboupP. MboupH. MagnettiH. MagnettiJ. ChotardJ. ChotardL. AjorqueL. AjorqueD. GreifD. GreifF. BacherF. BacherZ. AthekameZ. AthekameAbnerAbnerR. KluivertR. KluivertC. TolissoC. TolissoN. NarteyN. NarteyT. TessmannT. TessmannK. BoudacheK. BoudacheJ. DuranvilleJ. DuranvilleK. MerahK. Merah
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Brest

Time titular

Lyon

Técnico

  • J. Lachuer
  • J. Maciel

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